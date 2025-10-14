SBS aprueba norma contra el lavado de activos en juegos y apuestas deportivas online
La resolución Nº 03622-2025 fija reglas estrictas para operadores digitales y salas físicas autorizadas por el MINCETUR. Establece obligaciones de debida diligencia, control y reporte ante la UIF-Perú.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la Resolución SBS Nº 03622-2025, que introduce una norma específica para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) dirigida a las personas jurídicas que explotan plataformas tecnológicas de juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia, y a las salas de juego de apuestas deportivas a distancia autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Esta resolución fue emitida en Lima el 7 de octubre de 2025 y publicada como separata en el diario oficial El Peruano.
La norma se fundamenta en el mandato legal conferido a la SBS y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), en particular en lo dispuesto por la Ley Nº 27693 (creación de la UIF-Perú) y la Ley Nº 29038 (incorporación de la UIF-Perú a la SBS), así como en la Ley Nº 31557, que regula la explotación de juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia.
En ese marco, la SBS actúa dentro de sus competencias para establecer lineamientos, modelos y formatos vinculados al sistema de prevención del LA/FT y coordinar con el MINCETUR como organismo supervisor de la actividad.
Alcance nacional y supervisión del MINCETUR
El alcance de la norma es nacional y se aplica a las personas jurídicas constituidas en el Perú y a las sucursales de personas jurídicas extranjeras que cuenten con autorización vigente del MINCETUR para explotar plataformas tecnológicas de juegos o apuestas deportivas a distancia, así como a las salas físicas que exploten dichas plataformas.
Además, corresponde al MINCETUR, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), verificar el cumplimiento de la ley, el reglamento de la UIF y esta norma, y sancionar incumplimientos conforme a su reglamento de infracciones.
Conceptos clave y sujetos obligados
La norma incorpora definiciones operativas esenciales que orientan la aplicación de las obligaciones de prevención, identificación y reporte. Entre ellas destacan:
- Apuesta y apuesta deportiva a distancia.
- Cliente y beneficiario final.
- LA/FT: lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- SPLAFT: Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- ROSEL: Sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas en Línea.
- Sujeto obligado: operadores que deben cumplir con las medidas de debida diligencia.
Estas definiciones permiten delimitar quiénes quedan sujetos a la norma y qué tipos de operaciones deben ser vigiladas.
Gestión del riesgo y obligaciones de cumplimiento
En materia de gestión de riesgo, la norma exige que cada sujeto obligado implemente un SPLAFT conforme a la ley, su reglamento y las disposiciones vigentes. Este sistema debe incluir:
- Políticas y procedimientos para la gestión de riesgos de LA/FT y FP (financiamiento de la proliferación).
- Mecanismos de identificación y verificación del cliente y del beneficiario final.
- Registro y conservación del Registro de Operaciones (RO).
- Procedimientos para detectar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas (ROS) a la UIF-Perú.
- Programas anuales de capacitación para trabajadores y directores sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Rol del oficial de cumplimiento en la prevención del lavado de activos
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) fortaleció las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en las plataformas de juegos y apuestas deportivas online, colocando al oficial de cumplimiento como eje central del sistema SPLAFT.
Este funcionario tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normas, reportar operaciones sospechosas y coordinar con la UIF-Perú.
Entre los requisitos exigidos destacan:
- Experiencia comprobada en la actividad o en la lucha contra el LA/FT.
- No tener condenas por delitos dolosos ni destituciones por falta grave.
- No mantener deudas vencidas por más de 120 días en el sistema financiero.
- No haber sido declarado en quiebra.
- No haber ejercido como auditor interno del sujeto obligado en los seis meses previos.
- Mantener vínculo laboral directo y autonomía funcional en sus labores.
Designación, vacancia y reserva de identidad
La norma también regula los procesos de designación y remoción del oficial de cumplimiento.
Su nombramiento corresponde al directorio o gerente general y debe comunicarse de forma confidencial a la DGJCMT y la UIF-Perú mediante la plataforma SISDEL, dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles.
Otros aspectos relevantes son:
- La vacancia del cargo no podrá exceder de 30 días.
- La reserva de identidad del oficial está garantizada.
- Se exige registro formal mediante actas y documentación interna supervisada por la SBS.
Régimen general y reforzado de debida diligencia
El nuevo marco distingue entre dos tipos de control:
- Régimen general: exige la identificación básica del cliente (nombres, documento, domicilio, propósito de la relación y beneficiario final).
- Régimen reforzado: aplica a clientes de alto riesgo, como personas expuestas políticamente (PEP), no residentes o personas investigadas por delitos de lavado de activos, con medidas adicionales de verificación, monitoreo y aprobación por la alta dirección.
Plazos de implementación y supervisión
La resolución fija tiempos específicos para que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones:
- 120 días para que todos los sujetos obligados implementen la norma.
- 60 días hábiles para los grupos con oficial de cumplimiento corporativo que deban adecuar su estructura.
El organismo supervisor, además, reforzará la fiscalización y aplicará sanciones ante posibles incumplimientos, apoyándose en auditorías internas o externas.