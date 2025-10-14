SBS aprueba norma contra el lavado de activos en juegos y apuestas deportivas online

La resolución otorga 120 días para que los sujetos obligados implementen la norma. Foto: Freepik

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la Resolución SBS Nº 03622-2025, que introduce una norma específica para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) dirigida a las personas jurídicas que explotan plataformas tecnológicas de juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia, y a las salas de juego de apuestas deportivas a distancia autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Esta resolución fue emitida en Lima el 7 de octubre de 2025 y publicada como separata en el diario oficial El Peruano.

La norma se fundamenta en el mandato legal conferido a la SBS y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), en particular en lo dispuesto por la Ley Nº 27693 (creación de la UIF-Perú) y la Ley Nº 29038 (incorporación de la UIF-Perú a la SBS), así como en la Ley Nº 31557, que regula la explotación de juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia.

En ese marco, la SBS actúa dentro de sus competencias para establecer lineamientos, modelos y formatos vinculados al sistema de prevención del LA/FT y coordinar con el MINCETUR como organismo supervisor de la actividad.

Alcance nacional y supervisión del MINCETUR

El alcance de la norma es nacional y se aplica a las personas jurídicas constituidas en el Perú y a las sucursales de personas jurídicas extranjeras que cuenten con autorización vigente del MINCETUR para explotar plataformas tecnológicas de juegos o apuestas deportivas a distancia, así como a las salas físicas que exploten dichas plataformas.

Además, corresponde al MINCETUR, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), verificar el cumplimiento de la ley, el reglamento de la UIF y esta norma, y sancionar incumplimientos conforme a su reglamento de infracciones.

Conceptos clave y sujetos obligados

La norma incorpora definiciones operativas esenciales que orientan la aplicación de las obligaciones de prevención, identificación y reporte. Entre ellas destacan:

Apuesta y apuesta deportiva a distancia .

y . Cliente y beneficiario final .

y . LA/FT : lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

: lavado de activos y financiamiento del terrorismo. SPLAFT : Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

: Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. ROSEL : Sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas en Línea.

: Sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas en Línea. Sujeto obligado: operadores que deben cumplir con las medidas de debida diligencia.

Estas definiciones permiten delimitar quiénes quedan sujetos a la norma y qué tipos de operaciones deben ser vigiladas.

Gestión del riesgo y obligaciones de cumplimiento

En materia de gestión de riesgo, la norma exige que cada sujeto obligado implemente un SPLAFT conforme a la ley, su reglamento y las disposiciones vigentes. Este sistema debe incluir:

Políticas y procedimientos para la gestión de riesgos de LA/FT y FP (financiamiento de la proliferación).

Mecanismos de identificación y verificación del cliente y del beneficiario final.

Registro y conservación del Registro de Operaciones (RO) .

. Procedimientos para detectar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas (ROS) a la UIF-Perú .

. Programas anuales de capacitación para trabajadores y directores sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Rol del oficial de cumplimiento en la prevención del lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) fortaleció las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en las plataformas de juegos y apuestas deportivas online, colocando al oficial de cumplimiento como eje central del sistema SPLAFT.

Este funcionario tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normas, reportar operaciones sospechosas y coordinar con la UIF-Perú.

Entre los requisitos exigidos destacan:

Experiencia comprobada en la actividad o en la lucha contra el LA/FT.

No tener condenas por delitos dolosos ni destituciones por falta grave.

No mantener deudas vencidas por más de 120 días en el sistema financiero.

No haber sido declarado en quiebra.

No haber ejercido como auditor interno del sujeto obligado en los seis meses previos.

Mantener vínculo laboral directo y autonomía funcional en sus labores.

Designación, vacancia y reserva de identidad

La norma también regula los procesos de designación y remoción del oficial de cumplimiento.

Su nombramiento corresponde al directorio o gerente general y debe comunicarse de forma confidencial a la DGJCMT y la UIF-Perú mediante la plataforma SISDEL, dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles.

Otros aspectos relevantes son:

La vacancia del cargo no podrá exceder de 30 días .

. La reserva de identidad del oficial está garantizada.

del oficial está garantizada. Se exige registro formal mediante actas y documentación interna supervisada por la SBS.

Régimen general y reforzado de debida diligencia

El nuevo marco distingue entre dos tipos de control:

Régimen general: exige la identificación básica del cliente (nombres, documento, domicilio, propósito de la relación y beneficiario final).

exige la identificación básica del cliente (nombres, documento, domicilio, propósito de la relación y beneficiario final). Régimen reforzado: aplica a clientes de alto riesgo, como personas expuestas políticamente (PEP), no residentes o personas investigadas por delitos de lavado de activos, con medidas adicionales de verificación, monitoreo y aprobación por la alta dirección.

Plazos de implementación y supervisión

La resolución fija tiempos específicos para que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones:

120 días para que todos los sujetos obligados implementen la norma.

para que todos los sujetos obligados implementen la norma. 60 días hábiles para los grupos con oficial de cumplimiento corporativo que deban adecuar su estructura.

El organismo supervisor, además, reforzará la fiscalización y aplicará sanciones ante posibles incumplimientos, apoyándose en auditorías internas o externas.