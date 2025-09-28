Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Hasta cuándo será el primer desembolso?

Retiro AFP podrá solicitarse desde el 21 de octubre y el primer pago llegaría a fines de noviembre.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el procedimiento operativo para el retiro extraordinario AFP y facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), en cumplimiento de la Ley N° 32445, que autoriza a los afiliados a disponer hasta de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales de capitalización.

Según la Resolución SBS N° 03444-2025, publicada este domingo 28 de septiembre, los afiliados podrán presentar sus solicitudes de manera física o virtual desde el próximo 21 de octubre de 2025, fecha en que entrará en vigencia la norma, y contarán con un plazo de 90 días calendario para hacerlo.

El cronograma de desembolsos establece que la entrega del dinero se realizará en cuatro partes:

Primer desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350), en un máximo de 30 días desde que se presenta la solicitud.

Segundo y tercer desembolso de hasta 1 UIT cada uno, con un intervalo de 30 días desde el pago anterior.

Un cuarto desembolso de hasta 1 UIT o el remanente, también en un plazo máximo de 30 días.

Además, la SBS precisó que el valor de la UIT a considerar será el vigente al momento de la solicitud y que las AFP deberán garantizar canales seguros y accesibles para el trámite, incluyendo opciones para afiliados en el extranjero o con limitaciones físicas.

En cuanto a las retenciones, la norma señala que estas solo procederán en casos de deudas alimentarias, hasta por un máximo del 30% de cada desembolso.

Finalmente, se dispuso la modificación del Manual de Contabilidad de las Carteras Administradas y la creación de un código específico para registrar estos retiros.

Con esta medida, la SBS da luz verde a la aplicación de la Ley N° 32445, que forma parte de los retiros extraordinarios aprobados por el Congreso en los últimos años para atender la liquidez de los aportantes al sistema privado de pensiones.

¿Desde cuándo se podrá recibir el dinero de la AFP?

Si un afiliado presenta su solicitud el mismo 21 de octubre de 2025, la AFP tendrá como fecha límite el 20 de noviembre de 2025 para realizar el primer desembolso (de hasta 1 UIT). Los siguientes pagos se harán cada 30 días después del anterior, hasta completar las 4 UIT permitidas.

Esto significa que los aportantes podrán empezar a recibir sus fondos desde fines de noviembre de 2025.