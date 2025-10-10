Precio del dólar en Perú sube a S/3,45 tras la salida de Boluarte

El dólar estadounidense se disparó hasta los S/3,45 frente al sol peruano, marcando un nuevo episodio de volatilidad cambiaria en medio de la crisis política generada por la salida de Dina Boluarte de la Presidencia. El impacto fue inmediato: inversionistas y empresas intensificaron la demanda de dólares ante la falta de señales claras sobre la transición política y económica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El sol peruano abrió la jornada en S/3,4274 por dólar, pero rápidamente en las primeras horas se depreció hasta S/3,4412, acumulando una caída de 0,41%. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima cae un 0,53% en medio de una mañana marcada por la fuerte turbulencia política interna tras la destitución de la presidenta menos aprobada, Dina Boluarte, y la asunción interina del titular del Congreso, José Jerí. Este relevo repentino generó un incremento inmediato en la aversión al riesgo local, con los mercados reaccionando con cautela ante la incertidumbre institucional.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El yuan gana terreno frente al dólar: Rusia empieza a vender petróleo en moneda china a India

“El sol se deprecia por factores de refugio. Mientras no existan señales de estabilidad, el tipo de cambio podría seguir ajustándose”, explicó Matías Quezada, trading executive.

Los inversionistas se mantienen expectantes frente a las decisiones del nuevo gobierno, particularmente en materia de política económica y continuidad institucional del Banco Central de Reserva (BCRP) y del Ministerio de Economía y Finanzas.

"Si el nuevo gabinete mantiene un tono moderado y da señales de estabilidad fiscal, el impacto podría moderarse; pero cualquier insinuación de ruptura institucional o dudas sobre el rumbo económico podría llevar al tipo de cambio a probar nuevamente la zona de S/3,46–S/3,48 por dólar", afirmó Felipe Mendoza, Analista de ATFX Latam.

Analistas consultados por este medio advierten que este repunte del tipo de cambio responde a una búsqueda global de activos seguros, típica en contextos de incertidumbre institucional. Si el nuevo gobierno no ofrece señales rápidas de continuidad económica, el dólar podría superar los S/3,50 en el corto plazo, afectando directamente el precio de las importaciones, los combustibles y los alimentos, lo que reavivaría las presiones inflacionarias.

Paradójicamente, el deterioro político ocurre justo después de la publicación de datos macroeconómicos positivos: el superávit comercial de agosto se amplió a US$2.578 millones y el BCRP mantuvo su tasa de referencia en 4,25%, destacando una inflación controlada dentro del rango objetivo (1%–3%). Estos indicadores reflejaban un contexto de fortaleza externa, con exportaciones creciendo 11,8% interanual, especialmente en cobre y agroexportaciones.

Sin embargo, los avances económicos han quedado temporalmente eclipsados por la crisis institucional, que podría elevar la percepción de riesgo país y postergar decisiones de inversión.

¿Por qué preocupa el precio del dólar?

Durante el primer año de gobierno de Pedro Castillo, el dólar estadounidense registró una inusual volatilidad en el mercado peruano. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), al 28 de julio de 2022 el tipo de cambio se ubicó en S/3,920, nivel similar al del inicio de su gestión.

Pese a cerrar con una cotización estable, el periodo estuvo marcado por fuertes fluctuaciones del sol ante la incertidumbre política, la salida de capitales y la cautela de los inversionistas frente a las decisiones del Ejecutivo.

Estos factores convirtieron al tipo de cambio en uno de los principales termómetros de la confianza económica durante los primeros doce meses del mandato de Castillo.

Reservas sólidas, pero un entorno volátil

Aunque el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene reservas internacionales netas robustas, el contexto político agrava la volatilidad del mercado cambiario.

La posibilidad de prolongadas protestas o bloqueos eleva la incertidumbre y podría generar presiones adicionales sobre el sol, especialmente si se intensifica la salida de capitales o se posterga la llegada de nueva inversión extranjera directa (IED).

La falta de claridad sobre el rumbo del país, advierten los expertos, podría llevar a empresas internacionales a posponer proyectos en minería, energía e infraestructura, sectores clave para la entrada de divisas. Incluso, las agencias calificadoras podrían revisar la nota crediticia del Perú si perciben un deterioro en la gobernabilidad.

La inestabilidad política también golpea al mercado bursátil. Según Pedro Juani, Product Owner en Capitaria, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) atraviesa una jornada de alta tensión, con caídas en los principales índices, incluido el IGBVL, debido al nerviosismo del mercado.

“Empresas con operaciones locales o fuerte exposición al entorno político peruano podrían ver afectadas sus acciones. La volatilidad refleja la cautela con la que los inversionistas reaccionan ante eventos de inestabilidad gubernamental”, señaló Juani.

El retroceso en los valores bursátiles se suma a una mayor percepción de riesgo país, lo que encarece el financiamiento externo y podría frenar nuevas inversiones.

Un golpe directo a la estabilidad del sol

La salida de Dina Boluarte marca un punto de inflexión en la economía peruana, al confirmar la fragilidad institucional del país. Cada crisis presidencial —desde la aplicación recurrente de la figura de “incapacidad moral permanente”— debilita la confianza del sector privado y eleva el riesgo país.

“En términos macroeconómicos, la salida de Boluarte plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas económicas. Retos como la inflación, el desempleo y el déficit fiscal podrían quedar en suspenso hasta que se defina un nuevo rumbo gubernamental”, advirtió Juani.

El nuevo Ejecutivo enfrentará la tarea urgente de restaurar la credibilidad y garantizar la estabilidad económica. De no hacerlo, el sol peruano seguirá bajo presión y el país podría experimentar un prolongado periodo de volatilidad financiera. La atención del mercado, por ahora, se concentra en una sola variable: la confianza.