Perupetro y Petroperú acuerdan ampliar por un año operación del lote Z-69 para evitar paralización

El Ejecutivo emitirá en los próximos días un decreto supremo para garantizar la continuidad operativa del lote Z-69, cuya producción abastece parcialmente a la Refinería de Talara.

El Ejecutivo emitirá en los próximos días un decreto supremo para garantizar la continuidad operativa del lote Z-69, cuya producción abastece parcialmente a la Refinería de Talara.

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El Gobierno emitirá en los próximos días un decreto supremo para extender por 12 meses el contrato de operación del lote petrolero Z-69, ubicado frente a las costas de Piura, y evitar así la paralización de uno de los principales campos offshore (mar adentro) de Petroperú.

A través de un comunicado, Perupetro informó que alcanzó un acuerdo con Petroperú para ampliar temporalmente el contrato vigente del lote, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo viernes 15 de mayo.

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La agencia estatal de hidrocarburos señaló que viene liderando un proceso de negociación “técnico y legal de alto nivel” con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del lote Z-69 y preservar la seguridad energética nacional.

La ampliación deberá concretarse mediante un decreto supremo que, según Perupetro, será promulgado por el Poder Ejecutivo antes del vencimiento contractual.

Paralización del lote Z-69 habría afectado empleo, canon y abastecimiento energético en Piura

Como informó previamente La República, el riesgo de paralización había encendido alertas entre especialistas y trabajadores del sector debido al impacto económico y energético que podía generar el cese de operaciones. El lote Z-69 produce actualmente alrededor de 3.500 barriles diarios de petróleo y 8 millones de pies cúbicos de gas natural, recursos que abastecen parcialmente a la Refinería de Talara y a empresas privadas vinculadas al procesamiento y distribución de gas.

Además, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) advirtió que una eventual paralización podía afectar de manera directa a cerca de 195 trabajadores y comprometer más de 1.200 empleos indirectos ligados a servicios petroleros, marítimos y logísticos en Piura.

El exgerente general de Perupetro, Carlos Vives Suárez, había señalado a este diario que detener un campo petrolero en el actual contexto de caída de inversiones en exploración y producción enviaba una “mala señal” para el sector hidrocarburos y para la atracción de inversionistas.

Además, advirtió que la paralización afectaría ingresos fiscales y recursos por canon para regiones como Piura y Tumbes. “Si se para el campo, habrá mucha gente sin trabajo en una zona petrolera como Talara”, sostuvo.

La empresa agregó que la extensión temporal permitirá mantener “la continuidad de las actividades de producción de hidrocarburos en el lote Z-69 y el equilibrio social y ambiental en el área de influencia”.

El lote Z-69 cuenta con 540 pozos productores y 77 plataformas marinas, aunque actualmente solo 51 permanecen operativas. En medio del incremento de los márgenes internacionales de refinación, mantener la producción del lote podía representar un alivio adicional para las operaciones de Petroperú y la Refinería de Talara.