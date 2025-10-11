HOYSuscripcion LR Focus

Economía

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, sábado 11 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización tras el inicio de gobierno de José Jerí.

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 11 de octubre de 2025 | Foto: composición LR

El precio del dólar de HOY, sábado 11 de octubre, cerró en S/3,437, según el Banco Central de Reserva (BCRP). Sin embargo, durante el inicio del día, la cotización del tipo de cambio se estimaba en S/3,430 la compra y S/3,450 la venta, según la web cuantoestáeldolar.pe.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, viernes 10 de octubre?

BCP

  • Compra: S/3,4230
  • Venta: S/3,4390

Interbank

  • Compra: S/3,41
  • Venta: S/3,479

BBVA

  • Compra: S/3,3537
  • Venta: S/3,4837

Scotiabank

  • Compra: S/3,3390
  • Venta: S/3,5250

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3800
  • Venta: S/3,5200

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

