Perú encabeza la lista mundial en la producción y exportación de arándanos frescos. Al cierre del 2025, alcanzó ventas de US$ 2.400 millones, un aumento del 8,2% respecto a las cifras del 2024, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En conversación con este diario, se informó que el Perú ha logrado superar a países como Chile, China y Canadá.

Las cifras de exportaciones de arándanos representan el 16,4% del total valor FOB exportado; lo que muestra el gran salto que ha dado este producto hasta ubicarse como el más importante de agroexportación peruana y al Perú como el principal país proveedor de este fruto en el mundo.

Por otra parte, el volumen exportado de arándanos alcanzó 373.514 toneladas, lo que representó un aumento de 14,6% respecto al año anterior. Las principales regiones productoras son La Libertad, Lambayeque e Ica, con crecimiento emergente en Lima, Áncash y Piura. A pesar de que el 2025 no empezó con las cifras más altas, las ventas empezaron a mejorar desde abril, donde duplicó su peso en el año, pasando de 4% del valor en el 2024 a 8% en el 2025.

Arándano peruano en 66 mercados internacionales

Durante el 2025, el arándano peruano llegó a 66 países, por encima de los 52 del 2024. Es así como este crecimiento generó una fuerte presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, Países Bajos, China, pues en la última década, el Perú pasó de exportar 10.200 toneladas en 2015 a más de 373.500 en 2025, con un crecimiento promedio anual de 43,3%.

El éxito del Perú en materia de las exportaciones de arándanos es el resultado de una combinación de diversos factores, como las condiciones climáticas favorables, innovación genética, sanidad agraria, apertura de mercados, infraestructura moderna; así como la estacionalidad de la producción que ha permitido aprovechar vacíos de oferta en otras naciones.

“Como Gobierno es importante seguir generando mayores oportunidades comerciales para nuestros productos agropecuarios peruanos. Desde el Midagri seguiremos impulsando esta cadena productiva, con el respaldo fitosanitario del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA)”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

Importancia de los acuerdos comerciales

Hoy en día, la vigencia de los acuerdos de libre comercio que el Perú ha suscrito con los más grandes mercados de arándanos, representó para nuestro país un impulso en el fortalecimiento de su competitividad, lo cual ha sido clave para consolidar sus relaciones, al reducir aranceles y agilizar trámites fitosanitarios.

La demanda de arándanos en los mercados internacionales ha seguido en alza. Por ejemplo, las importaciones mundiales de estos pasaron de 560.000 toneladas en el año 2018 a 1.032 millones de toneladas en 2024, a una tasa de crecimiento promedio anual de 10,7%. Estados Unidos encabeza la lista de compradores, concentrando en 2024 el 33,9 % del total, equivalente a 349,5 mil toneladas. Le siguen los Países Bajos con el 11,6 % y Alemania con el 8,0 %.