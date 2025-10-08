HOYSuscripcion LR Focus

Economía

El yuan gana terreno frente al dólar: Rusia empieza a vender petróleo en moneda china a India

Traders rusos exigen pagos en yuanes a refinerías de India, marcando un giro histórico en el comercio energético mundial.

Se rompieron décadas de hegemonía del dólar. Foto: generado con IA/Dax Canchari
Se rompieron décadas de hegemonía del dólar. Foto: generado con IA/Dax Canchari

El comercio energético global vive un punto de inflexión. Rusia ha comenzado a vender petróleo en yuanes a las refinerías estatales de India, dejando de lado el uso del dólar estadounidense en sus transacciones internacionales.

Este cambio, impulsado por los traders que comercializan crudo ruso, refleja un avance estratégico del yuan chino como nueva divisa de referencia en el mercado de las materias primas.

El fin del dominio del dólar en el comercio energético

El uso del yuan en el comercio de petróleo ruso rompe con décadas de hegemonía del dólar, que hasta ahora dominaba la facturación y el financiamiento de las operaciones energéticas globales.

El giro responde tanto a las sanciones internacionales contra Moscú como al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre China, Rusia e India, en un contexto de creciente fragmentación geopolítica y financiera.

La transición hacia el yuan también se da en medio de un entorno de volatilidad en los mercados internacionales, donde los inversionistas evalúan el ritmo de la economía estadounidense, las señales de la Reserva Federal y el desempeño de los sectores tecnológico y energético.

Mientras los principales índices de Wall Street muestran signos de agotamiento tras meses de rally impulsado por la inteligencia artificial, el cambio de moneda en el comercio petrolero acentúa la reconfiguración del poder económico global.

China consolida su poder monetario

De acuerdo con Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM, el fortalecimiento del yuan en transacciones reales —más allá del ámbito financiero— consolida la influencia económica de China y abre la puerta a un nuevo orden monetario multipolar.

Para países emergentes y exportadores de materias primas, como Perú, este movimiento podría tener implicancias directas sobre la gestión de reservas internacionales, la cobertura cambiaria y la estabilidad de sus monedas locales.

Más que una simple decisión comercial, la adopción del yuan en el comercio petrolero ruso representa un cambio estructural en las reglas del sistema financiero internacional.

En un contexto de tensiones energéticas y tecnológicas, el crudo pagado en moneda china simboliza el declive del dólar como única divisa global y la consolidación de un nuevo eje financiero liderado por Asia.

