Precio del dólar hoy, 10 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Precio del dólar en Perú HOY, sábado 9 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
- Pedro Francke: "La realidad histórica es que el fujimorismo nombró en el BCR a un presidente a su antojo y a directores políticos"
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 10 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,441 la compra y S/3,450 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 10 de mayo?
BBVA
- Compra: S/3,358
- Venta: S/3,515
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra:S/3,390
- Venta: S/3,520