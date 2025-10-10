HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     
EN VIVO

🚨 ¿SE VA DINA? | Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 10 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 10 de octubre.
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 10 de octubre. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 10 de octubre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, viernes 10 de octubre?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 9 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 9 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 8 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 8 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Economía

Retiro AFP 2025 desde el extranjero: todo lo que necesitas para hacerte con el dinero, documentos y proceso para cobrar hasta 4 UIT

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Para cobrar el Fonavi, herederos de fonavistas fallecidos necesitan presentar documentos según su parentesco en el Banco de la Nación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025