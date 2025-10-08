Por retiros AFP, consumo de hogares superaría los S/50.000 millones al cierre del 2025

Las compras de los peruanos siguen subiendo y cerrarían el año con un crecimiento de más de 4%.

Las ventas minoristas, también conocidas como retail, agrupan las compras que hacen las familias en supermercados, tiendas por departamento, ferreterías o comercios por internet. En conjunto, reflejan el consumo diario de los hogares y su capacidad de gasto en bienes de uso diario o duradero, como alimentos, ropa o electrodomésticos.

Según el Ministerio de la Producción, entre enero y julio de 2025, las ventas minoristas crecieron 4,5% frente al mismo periodo del año anterior. Aunque el avance fue ligeramente menor a lo esperado debido al cierre temporal de algunos centros comerciales en el primer trimestre, el segundo trimestre mostró una recuperación, con un crecimiento de 5,2%.

De acuerdo con el área de Estudios Económicos de Scotiabank, este desempeño se explica por “la sostenida mejora del poder adquisitivo de la población —producto del aumento de los ingresos y la tendencia descendente de la inflación—, la mejora gradual del empleo formal —impulsado por el dinamismo de la inversión privada (+9% en el primer semestre)—, condiciones climáticas normales, la apreciación del sol frente al dólar desde mayo, el incremento de locales comerciales y el dinamismo del sector inmobiliario”.

Para el cierre del 2025, se proyecta un aumento de más de 4%, superando los S/50.000 millones en ventas minoristas.

Las tiendas que impulsan más ventas

Las tiendas por departamento lideraron el crecimiento del sector con un aumento de 5,2% a julio, gracias a la mayor demanda de ropa de invierno. Les siguieron los supermercados, que crecieron 3,9% impulsados por un mayor consumo de alimentos, bebidas y artículos para el hogar, además de su rápida expansión: ya suman más de 1.400 locales de formato descuento en todo el país.

El segmento de mejoramiento del hogar (como ferreterías o tiendas de construcción) avanzó 3,1%, impulsado por el mayor dinamismo del sector inmobiliario y el aumento de los créditos hipotecarios, que crecieron cerca de 28% hasta julio, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sin embargo, no todo fue positivo. El crecimiento del sector se vio limitado por la competencia de los importadores directos, que venden por internet y traen productos del extranjero vía courier, especialmente electrodomésticos y artículos de tecnología. De hecho, las importaciones de bienes de consumo duradero crecieron alrededor de 28% a julio.

Además, algunos malls en regiones siguen cerrados o reabrieron parcialmente, como en Trujillo, lo que afectó las ventas de grandes cadenas.

Un cierre de año con más consumo

A inicios de 2025, el crecimiento anual de las ventas superó el 5%, impulsado por el mayor dinamismo de los supermercados y las tiendas por departamento.

Aunque el ritmo se moderó hacia julio, Scotiabank prevé un repunte hacia fin de año por la inyección de liquidez que generará el octavo retiro de fondos de las AFP, recientemente aprobado por el Congreso. Parte de estos recursos se destinará al consumo, especialmente en diciembre, el mes que concentra alrededor del 11% de las ventas anuales.

Recuperación sostenida del consumo: ventas minoristas crecen tras dos años de caídas.







Como se puede visualizar (ver cuadro), las ventas minoristas en el Perú dejaron atrás la caída registrada en 2023 y comenzaron a recuperarse con fuerza desde mediados de 2024. Este repunte se explica por la menor inflación, la recuperación del empleo formal y la apreciación del sol, factores que devolvieron poder de compra a las familias.

Con estos impulsos, Scotiabank estima que el sector superará los S/50.000 millones al cierre de 2025, creciendo algo más de 4% respecto al año anterior.

Este desempeño sería superior al del comercio en general, que se expandiría 3,3%, respaldado por un escenario de inflación baja, estabilidad cambiaria, mayor empleo formal y la continua expansión de la oferta comercial en el país.