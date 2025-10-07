TC respalda norma que prohíbe tercerizar el núcleo del negocio y genera debate con Indecopi

El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la validez del Decreto Supremo 001-2022-TR, que prohíbe la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio, y rechazó la demanda presentada por Lima Airport Partners (LAP), empresa que solicitaba la inaplicación de la norma argumentando vulneración de la libertad de empresa.

Según explicó David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF), la decisión se formalizó mediante la Sentencia 170/2025 del Exp. 3097-2024-PA/TC. El TC declaró la demanda de amparo de LAP improcedente en un extremo e infundada en otro, rechazando su solicitud de control difuso de la constitucionalidad del decreto.

Control difuso y suspensión de facultades

Corthorn precisó que el TC evaluó primero si correspondía aplicar el control difuso, figura que permite a un juez inaplicar una norma legal considerada inconstitucional, pero concluyó que no se cumplía el requisito de afectación directa y evidente a los derechos de la empresa.

La suspensión de facultades de la Sunafil por parte del Indecopi (Resolución 355-2022/SEL-INDECOPI) para sancionar la tercerización continuará vigente hasta que la Corte Suprema resuelva la controversia sobre la constitucionalidad y legalidad del decreto, actualmente en trámite bajo un Proceso de Acción Popular.

Pronunciamiento del TC sobre el fondo

El TC determinó que la prohibición de tercerizar el núcleo del negocio no vulnera derechos como la libertad de contratación ni la libertad de empresa, y que los límites fijados por el decreto “se justifican por el respeto a la dignidad del trabajador y el carácter irrenunciable de sus derechos”.

“El Tribunal ha dejado establecido que el D.S. 001-2022-TR no afecta la libertad de empresa, sino que encauza su adecuado ejercicio, proscribiendo la desnaturalización de la figura de la tercerización”, subrayó Corthorn.

La sentencia aclara que no todas las actividades principales de una empresa son necesariamente nucleares y que la tercerización solo debe aplicarse a actividades especializadas o de obras, conforme a la Ley 29245.

Controversia con Indecopi

El fallo del TC genera un contraste con la postura de Indecopi, que considera que la prohibición contraviene el artículo 3 de la Ley 29245, permitiendo a las empresas tercerizadoras asumir partes integrales del proceso productivo sin límites sobre qué actividades tercerizar.

Corthorn indicó que esta diferencia refleja una controversia institucional entre entidades del Estado sobre la regulación de la tercerización, pero que será la Corte Suprema la que determinará la validez y legalidad del decreto.

El abogado añadió que un fallo que confirme la legalidad del D.S. 001-2022-TR obligaría a Indecopi a acatar lo resuelto y dejar sin efecto lo dispuesto por la Sala de Barreras Burocráticas. También recordó que, históricamente, la tercerización ha sido interpretada de manera fraudulenta o abusiva por algunas empresas, lo que evidencia la necesidad de regular claramente su uso en actividades nucleares.