HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin guion con Rosa María Palacios
Sin guion con Rosa María Palacios     Sin guion con Rosa María Palacios     Sin guion con Rosa María Palacios     
Economía

TC respalda norma que prohíbe tercerizar el núcleo del negocio y genera debate con Indecopi

El Tribunal Constitucional confirma la validez del D.S. 001-2022-TR y precisa que la prohibición de tercerizar actividades nucleares protege la dignidad del trabajador.

Indecopi mantiene suspendidas las facultades de la Sunafil. Foto: Andina
Indecopi mantiene suspendidas las facultades de la Sunafil. Foto: Andina

El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la validez del Decreto Supremo 001-2022-TR, que prohíbe la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio, y rechazó la demanda presentada por Lima Airport Partners (LAP), empresa que solicitaba la inaplicación de la norma argumentando vulneración de la libertad de empresa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según explicó David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF), la decisión se formalizó mediante la Sentencia 170/2025 del Exp. 3097-2024-PA/TC. El TC declaró la demanda de amparo de LAP improcedente en un extremo e infundada en otro, rechazando su solicitud de control difuso de la constitucionalidad del decreto.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Control difuso y suspensión de facultades

Corthorn precisó que el TC evaluó primero si correspondía aplicar el control difuso, figura que permite a un juez inaplicar una norma legal considerada inconstitucional, pero concluyó que no se cumplía el requisito de afectación directa y evidente a los derechos de la empresa.

La suspensión de facultades de la Sunafil por parte del Indecopi (Resolución 355-2022/SEL-INDECOPI) para sancionar la tercerización continuará vigente hasta que la Corte Suprema resuelva la controversia sobre la constitucionalidad y legalidad del decreto, actualmente en trámite bajo un Proceso de Acción Popular.

Pronunciamiento del TC sobre el fondo

El TC determinó que la prohibición de tercerizar el núcleo del negocio no vulnera derechos como la libertad de contratación ni la libertad de empresa, y que los límites fijados por el decreto “se justifican por el respeto a la dignidad del trabajador y el carácter irrenunciable de sus derechos”.

“El Tribunal ha dejado establecido que el D.S. 001-2022-TR no afecta la libertad de empresa, sino que encauza su adecuado ejercicio, proscribiendo la desnaturalización de la figura de la tercerización”, subrayó Corthorn.

La sentencia aclara que no todas las actividades principales de una empresa son necesariamente nucleares y que la tercerización solo debe aplicarse a actividades especializadas o de obras, conforme a la Ley 29245.

Controversia con Indecopi

El fallo del TC genera un contraste con la postura de Indecopi, que considera que la prohibición contraviene el artículo 3 de la Ley 29245, permitiendo a las empresas tercerizadoras asumir partes integrales del proceso productivo sin límites sobre qué actividades tercerizar.

Corthorn indicó que esta diferencia refleja una controversia institucional entre entidades del Estado sobre la regulación de la tercerización, pero que será la Corte Suprema la que determinará la validez y legalidad del decreto.

El abogado añadió que un fallo que confirme la legalidad del D.S. 001-2022-TR obligaría a Indecopi a acatar lo resuelto y dejar sin efecto lo dispuesto por la Sala de Barreras Burocráticas. También recordó que, históricamente, la tercerización ha sido interpretada de manera fraudulenta o abusiva por algunas empresas, lo que evidencia la necesidad de regular claramente su uso en actividades nucleares.

Notas relacionadas
El contacto de Santiváñez en el TC: el rol de la exasistente del magistrado Gutiérrez Ticse en el caso 'El Diablo'

El contacto de Santiváñez en el TC: el rol de la exasistente del magistrado Gutiérrez Ticse en el caso 'El Diablo'

LEER MÁS
Pedro Grández: Réquiem para el amparo electoral

Pedro Grández: Réquiem para el amparo electoral

LEER MÁS
Instituciones y gremios empresariales piden al Ejecutivo acudir al TC por ley que crea 20 universidades al caballazo

Instituciones y gremios empresariales piden al Ejecutivo acudir al TC por ley que crea 20 universidades al caballazo

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025