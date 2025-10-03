Gobierno de Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

La rotación se ha agudizado particularmente durante el mandato de Dina Boluarte. | Composición LR/Andina

El Gobierno de Dina Boluarte designó a su cuarto titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en apenas 18 meses (año y medio). El más reciente es Edward Tovar Mendoza, quien asumió este viernes la jefatura de la entidad recaudadora en reemplazo de Marilú Llerena Aybar, tras su renuncia luego de seis meses y medio de gestión.

Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de maestría en Contabilidad con mención en Tributación y de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta hace pocos días fue presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cargo al que renunció para asumir el mando del organismo recaudador.

Cuatro cambios en un año y medio

La designación de Tovar convierte a la Sunat en una de las entidades con mayor inestabilidad de la administración pública. Desde octubre de 2021, la superintendencia ha tenido cinco titulares distintos en menos de cuatro años.

"Antes, el jefe de Sunat solía durar cinco o seis años, lo que coincidía con un gobierno completo. Eso daba un mínimo de estabilidad institucional. Hoy los estamos cambiando cada seis meses o menos", apuntó a La República el economista e investigador Armando Mendoza.

Luis Enrique Vera Castillo fue designado en julio de 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, y luego ratificado por Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Se mantuvo en funciones hasta marzo de 2024, ya bajo el régimen de Dina Boluarte.

A partir de ese mes, la rotación se aceleró. En marzo de 2024, el Poder Ejecutivo nombró a Gerardo López Gonzales, cuya gestión apenas duró siete meses. En octubre asumió Víctor Mejía Ninacóndor, quien permaneció cinco meses y medio. En marzo de 2025 fue designada Marilú Haydeé Llerena Aybar, la primera mujer de carrera en dirigir la entidad, pero renunció tras seis meses y medio. Ahora el cargo pasa a manos de Edward Tovar Mendoza, convirtiéndose en el quinto superintendente del periodo 2021–2026.

El exjefe de la entidad, Luis Arias Minaya, calificó esta sucesión como un "récord de inestabilidad institucional", al indicar que “será el quinto jefe de la Sunat en el periodo 2021-2026”.

Superintendente Periodo de gestión Duración aproximada Luis Enrique Vera Castillo

Dic. 2022 – Mar. 2024 (nombrado en el gobierno de Vizcarra, ratificado por Sagasti y Pedro Castillo. Se mantuvo hasta los primeros 15 meses de Boluarte) 15 meses

Gerardo Arturo López Gonzales

Mar. 2024 – Oct. 2024 7 meses

Víctor Mejía Ninacóndor

Oct. 2024 – Mar. 2025 5 meses

Marilú Haydeé Llerena Aybar

Mar. 2025 – oct. 2025 6,5 meses

Edward Víctor Tovar Mendoza

Octubre. 2025 – en funciones —

Alta rotación de Sunat bajo el gobierno de Dina Boluarte

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, Boluarte ha nombrado a cuatro superintendentes diferentes. Gerardo López (7 meses), Víctor Mejía (5,5 meses) y Marilú Llerena (6,5 meses). En promedio, cada uno ha durado apenas seis meses en el cargo, un nivel de volatilidad no visto en períodos recientes.

"Más allá de los detalles de por qué se dan los cambios, lo que vemos es un reflejo de la destrucción de la institucionalidad en el campo fiscal y tributario. Sunat, que alguna vez fue vista como una ‘isla de excelencia’, hoy refleja un deterioro creciente", afirmó Mendoza.

En contraste, bajo Pedro Castillo la Sunat tuvo un solo jefe en todo su mandato. Durante las administraciones de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, los titulares duraron en promedio 10 meses, mientras que en el gobierno de Ollanta Humala la permanencia fue aún mayor: Tania Quispe estuvo cuatro años al frente de la entidad (2011–2015), seguida por Víctor Ramos Chávez en el último tramo de ese periodo.

“Esto afecta no solo a la cabeza de la entidad, sino a toda la estructura. Cuando cambia el superintendente, se paralizan proyectos, se suspenden campañas de fiscalización y los funcionarios prefieren esperar a ver ‘para dónde van las balas’. Todo se ralentiza”, agregó el economista.

Recaudación aún no recupera niveles del 2022

La Sunat es considerada el "corazón fiscal" del Estado, al ser la principal responsable de la recaudación tributaria y de la supervisión aduanera.

En 2023, durante todo un año de gobierno de Boluarte, la recaudación tributaria se redujo a S/147.256 millones, lo que representó una histórica caída de 12%. Al año siguiente se observó una ligera recuperación. En 2024 los ingresos tributarios sumaron S/155.756 millones, un aumento de 3,3% respecto al 2023 (S/8.510 millones más). Sin embargo, esa cifra aún no permitió volver al nivel alcanzado en 2022, cuando se registraron S/157.700 millones.

En lo que va del 2025, la tendencia es más favorable. Entre enero y agosto se recaudaron más de S/117.000 millones, es decir, S/15.000 millones adicionales frente al mismo periodo de 2024. Agosto, además, marcó el decimoquinto mes consecutivo de crecimiento.

Para el cierre del 2025, Sunat proyecta recaudar S/173.377 millones y en 2026 unos S/182.195 millones, lo que equivaldría al 85% de los ingresos del Presupuesto Público de ese año.

En la lectura del economista Armando Mendoza, aunque este año parece haber una recuperación, lo cierto es que el Perú sigue lejos de niveles mínimos aceptables. "Recaudamos apenas 15% del PBI, cuando el promedio de la OCDE es 30% y en América Latina supera el 20%", apuntó.

"Es una bajísima presión tributaria del país, que oscila entre 15% del PBI, muy por debajo de los estándares regionales (21%), según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", sostiene el economista José Oscátegui. "Con ese nivel de recaudación, es imposible que exista democracia en el país, porque esta significa ofrecer servicios públicos de calidad y condiciones más o menos equitativas para todos. Con un 15%, eso no se puede lograr”, manifestó.

Por su parte, Mendoza agrega que este gobierno no ha cumplido su responsabilidad en materia tributaria, pero tampoco es solo un problema del Ejecutivo. "El principal agente disruptor es el Congreso, que se comporta irresponsablemente en el campo fiscal, pese a las advertencias del Consejo Fiscal, el FMI, la OCDE e incluso el propio BCR", finalizó.