Consumo masivo en Perú crece 5,1% y hogares grandes lideran la recuperación en 2025
Las familias peruanas con más integrantes impulsan el gasto en consumo masivo durante el segundo trimestre del año. Lima concentra el 46,4% del gasto total, mientras el e-commerce gana terreno entre los NSE altos.
El consumo masivo de los hogares peruanos mostró señales de recuperación en el segundo trimestre del 2025, con un crecimiento de 5,1% en valor y 2,4% en volumen, según el informe Consumer Insights Q2 2025 elaborado por Worldpanel by Numerator. Este desempeño refleja una mejora frente al 2024, pese a que las familias mantienen una planificación prudente de sus compras.
“El ticket de compra sostendría el consumo masivo en los hogares, aunque con cierta prudencia”, explica Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator Perú. El ticket promedio se mantiene en S/ 23 desde fines del año pasado, lo que evidencia un control más riguroso del gasto familiar frente al alza de precios y la incertidumbre económica.
Familias numerosas impulsan el gasto en el Q2 2025
El informe detalla que los hogares de cinco o más integrantes fueron los que más dinamizaron el consumo, con un aporte de +2% al crecimiento del gasto, superando a los hogares de 3 a 4 personas (+1,9%) y 1 a 2 personas (+1,1%). En conjunto, los hogares grandes concentran el 33,3% del gasto total nacional.
Todas las canastas del consumo masivo registraron avances. Alimentos sigue siendo la categoría más fuerte, con 42,2% del gasto, seguida de bebidas (13,9%), lácteos (13,2%), cuidado personal (11,6%), cuidado del hogar (12,3%), belleza (3,5%) y pet food (3,3%).
Los mayores crecimientos en volumen se observaron en cuidado del hogar y pet food, debido a la preferencia por nuevos formatos y marcas más accesibles.
Lima concentra casi la mitad del gasto de los hogares
En términos regionales, Lima y Callao siguen liderando el gasto en consumo masivo, con una participación de 46,4%, tras ganar un punto porcentual respecto al año anterior. Les siguen el Norte (19,6%), Centro (13,1%), Sur (13,1%) y Oriente (7,8%).
Por nivel socioeconómico, los segmentos C, D y E están recuperando terreno. El NSE C representa el 38,8% del gasto total, el D alcanza el 30%, el E el 15,4% y el A/B el 15,8%. Estos grupos, según la consultora, explican la base del consumo nacional y reflejan un repunte en su capacidad de compra tras la caída de 2024.
E-commerce y bodegas mantienen el pulso del consumo
Los hogares peruanos visitan en promedio ocho canales distintos por trimestre en busca de mejores precios y promociones. Bodegas, mercados, supermercados, discounters, farmacias y e-commerce fueron los que más aportaron al crecimiento del gasto.
El comercio electrónico sigue consolidándose: 36% de los hogares realizó al menos una compra online de productos de consumo masivo en el año móvil a junio de 2025. En los niveles A/B, la penetración alcanza el 59%, con un ticket promedio de S/ 51,6 y una frecuencia de compra de cinco veces al año.
“Esto se explica por un escenario país donde la inseguridad ciudadana continúa siendo la principal preocupación. Por ello, el canal digital se convierte en una alternativa más segura y conveniente”, señala Cheng Matsuno.
Radiografía del consumo en Perú
El Consumer Insights Q2 2025 se realizó entre abril y junio con una muestra de 5.000 hogares a nivel nacional y un nivel de confianza del 95%. El estudio confirma que el consumidor peruano sigue en modo de “optimización del gasto”: busca productos que equilibren precio, calidad y practicidad, mientras ajusta la frecuencia y el canal de compra según sus necesidades.