El precio del oro brilla más que nunca y bate los US$4.000 por primera vez en la historia

El precio del oro superó por primera vez los US$4.000 por onza, el nivel más alto que ha tenido. El contrato de futuros de diciembre de 2025, uno de los más negociados, llegó a un máximo de US$4.009, según datos del mercado internacional.

Dichos contratos son acuerdos financieros que fijan hoy el precio de un bien, como el oro, para su entrega o liquidación en una fecha futura. Por eso, suelen tomarse como referencia para anticipar lo que los inversionistas esperan que valga el metal en los próximos meses.

El incremento se da en medio de una serie de factores como las tensiones políticas que vienen ocurriendo en Estados Unidos, la pérdida de fuerza del dólar y una mayor demanda de activos refugio frente a la volatilidad financiera global. Según el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro), organización internacional que agrupa a las principales empresas mineras productoras de oro del mundo, se trata del rendimiento anual más alto desde 1979.

Solo en septiembre, los fondos de inversión que compran oro conocidos como ETFs, una especie de "alcancía" que reúne el dinero de muchos inversionistas, recibieron más de US$17.000 millones, el mayor monto mensual de su historia.

"El oro vuelve a ser el refugio preferido ante la inflación persistente, políticas fiscales expansivas y tensiones geopolíticas", explicó Emanoelle Santos, analista de XTB Latam.

Además, la demanda por el oro también está alimentado por la desdolarización que impulsan varios bancos centrales, especialmente de economías emergentes. Actualmente, los ETFs de oro manejan un total de US$472.000 millones, un nuevo récord, y el oro que tienen guardado físicamente está casi al nivel más alto que se registró en 2020.

Para Goldman Sachs, un veterano defensor del oro como valor, el auge no es temporal. El banco elevó su proyección a US$4.900 por onza en diciembre de 2026, US$600 más que en su anterior previsión, al considerar que los flujos de inversión seguirán creciendo.

Incluso si se produjera una corrección técnica, los analistas coinciden en que el nuevo piso del oro ronda los US$3.500, un nivel que hace apenas dos años parecía inalcanzable.

El auge no se detiene ahí. La plata también brilla y sube 61% en el año, mientras que el bitcoin gana 30%, en lo que algunos expertos llaman una "operación devaluación", es decir, una búsqueda desesperada de activos que no pierdan valor frente a las políticas imprevisibles del presidente Donald Trump y sus nuevos aranceles.