HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

El precio del oro brilla más que nunca y bate los US$4.000 por primera vez en la historia

El metal dorado alcanzó un récord impulsado por la incertidumbre política en EE.UU., la debilidad del dólar y una demanda de bancos centrales y grandes inversionistas.

Precio del oro bate los US$4.000 por primera vez en la historia
Precio del oro bate los US$4.000 por primera vez en la historia

El precio del oro superó por primera vez los US$4.000 por onza, el nivel más alto que ha tenido. El contrato de futuros de diciembre de 2025, uno de los más negociados, llegó a un máximo de US$4.009, según datos del mercado internacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Dichos contratos son acuerdos financieros que fijan hoy el precio de un bien, como el oro, para su entrega o liquidación en una fecha futura. Por eso, suelen tomarse como referencia para anticipar lo que los inversionistas esperan que valga el metal en los próximos meses.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Producción minera se enfría, pero inversión se acelera con proyectos por más de US$11.000 millones hacia el 2026

lr.pe

El incremento se da en medio de una serie de factores como las tensiones políticas que vienen ocurriendo en Estados Unidos, la pérdida de fuerza del dólar y una mayor demanda de activos refugio frente a la volatilidad financiera global. Según el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro), organización internacional que agrupa a las principales empresas mineras productoras de oro del mundo, se trata del rendimiento anual más alto desde 1979.

Solo en septiembre, los fondos de inversión que compran oro conocidos como ETFs, una especie de "alcancía" que reúne el dinero de muchos inversionistas, recibieron más de US$17.000 millones, el mayor monto mensual de su historia.

"El oro vuelve a ser el refugio preferido ante la inflación persistente, políticas fiscales expansivas y tensiones geopolíticas", explicó Emanoelle Santos, analista de XTB Latam.

Además, la demanda por el oro también está alimentado por la desdolarización que impulsan varios bancos centrales, especialmente de economías emergentes. Actualmente, los ETFs de oro manejan un total de US$472.000 millones, un nuevo récord, y el oro que tienen guardado físicamente está casi al nivel más alto que se registró en 2020.

Para Goldman Sachs, un veterano defensor del oro como valor, el auge no es temporal. El banco elevó su proyección a US$4.900 por onza en diciembre de 2026, US$600 más que en su anterior previsión, al considerar que los flujos de inversión seguirán creciendo.

Incluso si se produjera una corrección técnica, los analistas coinciden en que el nuevo piso del oro ronda los US$3.500, un nivel que hace apenas dos años parecía inalcanzable.

El auge no se detiene ahí. La plata también brilla y sube 61% en el año, mientras que el bitcoin gana 30%, en lo que algunos expertos llaman una "operación devaluación", es decir, una búsqueda desesperada de activos que no pierdan valor frente a las políticas imprevisibles del presidente Donald Trump y sus nuevos aranceles.

Notas relacionadas
Perú, 9° productor mundial de oro en 2024 y 37° exportador de joyas de este metal

Perú, 9° productor mundial de oro en 2024 y 37° exportador de joyas de este metal

LEER MÁS
Oro alcanza los US$3.957 por onza y se consolida como refugio global

Oro alcanza los US$3.957 por onza y se consolida como refugio global

LEER MÁS
Oro cierra septiembre con alza de 11,9% y récord histórico de US$3.870 por onza

Oro cierra septiembre con alza de 11,9% y récord histórico de US$3.870 por onza

LEER MÁS
No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025