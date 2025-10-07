Producción minera se enfría, pero inversión se acelera con proyectos por más de US$11.000 millones hacia el 2026

El Minem prevé que entre 2025 y 2026 se construyan 12 nuevas minas con una inversión superior a US$11.000 millones. | Andina

Aunque la producción minera creció marginalmente en apenas 2,1% entre enero y agosto de este año, un ritmo menor al del resto de la economía, la inversión en el sector mantiene un impulso, al alcanzar los US$3.300 millones, monto que representa un avance de 12,8% comparado con el mismo periodo de 2024.

El más reciente Reporte Económico Quincenal de Thorne & Associates advierte que la producción minera ha perdido tracción desde noviembre pasado, afectada por problemas operativos, regulatorios y el cierre temporal de minas como Poderosa y Shougang. Pese a ello, el flujo de capitales hacia la industria no se ha detenido toda vez que las empresas destinaron US$2.900 millones a ampliaciones y modernización, y otros US$455 millones a exploración, un incremento de 34,5% interanual.

"El sector minero se ha debilitado frente al resto de la economía; sin embargo, sus perspectivas son favorables, sobre todo por el ingreso de Tía María", indica el informe liderado por el exministro de Economía Alfredo Thorne. El documento agrega que, aunque la producción se mantiene débil, el avance de las inversiones y la entrada de nuevos proyectos explican las mejores perspectivas del sector en los próximos años.

Cartera en expansión

Uno de los puntos más relevantes del reporte es la revisión al alza de la cartera de inversiones mineras, que ahora suma US$64.000 millones, tras un incremento de US$9.000 millones respecto a la edición anterior. Entre los proyectos destacados figuran Tía María, cuyo inicio se adelantó a 2027 con una inversión de US$1.800 millones; así como Optimización Cerro Verde (US$2.100 millones) y Reposición Ferrobamba (US$1.800 millones), previstos para 2026.

Con estos ajustes, Thorne & Associates proyecta que la inversión minera crecerá 10,4% real en 2025 y 5,2% en 2026, antes de moderarse hacia 2027.

12 proyectos con inversión de US$11.000 millones

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, informó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que entre 2025 y 2026 se espera el inicio de la construcción de 12 nuevos proyectos mineros con una inversión conjunta de US$11.378 millones, distribuidos en siete regiones del país.

Para este año se prevé el arranque de siete proyectos, entre ellos Reposición San Roque (Puno), Tantahuatay (Cajamarca), Colquijirca (Pasco), Raura (Huánuco), Tía María (Arequipa), Corani (Puno) y Ampliación Huancapeti (Áncash), por un monto de US$3.725 millones.

Mientras que en 2026 se iniciarán cinco proyectos adicionales, con US$7.653 millones, incluidos Pampa de Pongo, Zafranal, Optimización Cerro Verde, Ampliación Huarón y Reposición Ferrobamba.

Producción débil

A pesar del optimismo en el frente inversor, la producción minera registrará una desaceleración este año, pasando de 2,2% en 2024 a 1,3% en 2025, aunque se espera una recuperación progresiva hacia 2,6% en 2026 y 3,7% en 2027, impulsada por el inicio de Tía María y la normalización de operaciones como Shougang.

Entre los metales, el zinc y el cobre fueron los principales motores de crecimiento en lo que va de 2025, con aportes combinados de 3,1 puntos porcentuales, gracias a Toromocho (Chinalco) y Chalcobamba (Las Bambas). Desde la otra orilla, el oro, hierro y molibdeno restaron dinamismo por interrupciones operativas.

El informe de Thorne identifica tres amenazas que podrían limitar la expansión del sector. Una de ellas es la excesiva tramitología, que puede demorar hasta 40 años entre la exploración y la producción, así como el avance de la minería ilegal, que ya afectó la producción aurífera en zonas como Pataz (La Libertad). Conflictos sociales, que pueden paralizar operaciones o retrasar proyectos estratégicos, como ocurrió con Tía María durante más de una década.

Exploración en auge

La exploración minera también vuelve a ganar terreno. Las inversiones en este segmento sumaron US$455 millones entre enero y agosto, el mayor monto de los últimos cinco años. En el caso del cobre, Zafranal destinó US$79 millones, Southern Copper US$60 millones y Antamina US$20 millones. En oro, Poderosa y Buenaventura aportaron US$76 millones, impulsadas por un aumento del precio del oro de 47% en lo que va del año, hasta US$3.859 por onza troy.