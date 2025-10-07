HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Producción minera se enfría, pero inversión se acelera con proyectos por más de US$11.000 millones hacia el 2026

Entre enero y agosto, la producción minera apenas avanzó 2,1%, afectada por el cierre temporal de minas como Poderosa y Shougang. Sin embargo, la inversión en el sector creció 12,8% hasta sumar US$3.300 millones, impulsada por proyectos de cobre y oro.

El Minem prevé que entre 2025 y 2026 se construyan 12 nuevas minas con una inversión superior a US$11.000 millones.
El Minem prevé que entre 2025 y 2026 se construyan 12 nuevas minas con una inversión superior a US$11.000 millones. | Andina

Aunque la producción minera creció marginalmente en apenas 2,1% entre enero y agosto de este año, un ritmo menor al del resto de la economía, la inversión en el sector mantiene un impulso, al alcanzar los US$3.300 millones, monto que representa un avance de 12,8% comparado con el mismo periodo de 2024.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El más reciente Reporte Económico Quincenal de Thorne & Associates advierte que la producción minera ha perdido tracción desde noviembre pasado, afectada por problemas operativos, regulatorios y el cierre temporal de minas como Poderosa y Shougang. Pese a ello, el flujo de capitales hacia la industria no se ha detenido toda vez que las empresas destinaron US$2.900 millones a ampliaciones y modernización, y otros US$455 millones a exploración, un incremento de 34,5% interanual.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

lr.pe

"El sector minero se ha debilitado frente al resto de la economía; sin embargo, sus perspectivas son favorables, sobre todo por el ingreso de Tía María", indica el informe liderado por el exministro de Economía Alfredo Thorne. El documento agrega que, aunque la producción se mantiene débil, el avance de las inversiones y la entrada de nuevos proyectos explican las mejores perspectivas del sector en los próximos años.

larepublica.pe

Cartera en expansión

Uno de los puntos más relevantes del reporte es la revisión al alza de la cartera de inversiones mineras, que ahora suma US$64.000 millones, tras un incremento de US$9.000 millones respecto a la edición anterior. Entre los proyectos destacados figuran Tía María, cuyo inicio se adelantó a 2027 con una inversión de US$1.800 millones; así como Optimización Cerro Verde (US$2.100 millones) y Reposición Ferrobamba (US$1.800 millones), previstos para 2026.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

lr.pe

Con estos ajustes, Thorne & Associates proyecta que la inversión minera crecerá 10,4% real en 2025 y 5,2% en 2026, antes de moderarse hacia 2027.

12 proyectos con inversión de US$11.000 millones

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, informó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que entre 2025 y 2026 se espera el inicio de la construcción de 12 nuevos proyectos mineros con una inversión conjunta de US$11.378 millones, distribuidos en siete regiones del país.

Para este año se prevé el arranque de siete proyectos, entre ellos Reposición San Roque (Puno), Tantahuatay (Cajamarca), Colquijirca (Pasco), Raura (Huánuco), Tía María (Arequipa), Corani (Puno) y Ampliación Huancapeti (Áncash), por un monto de US$3.725 millones.

Mientras que en 2026 se iniciarán cinco proyectos adicionales, con US$7.653 millones, incluidos Pampa de Pongo, Zafranal, Optimización Cerro Verde, Ampliación Huarón y Reposición Ferrobamba.

Producción débil

A pesar del optimismo en el frente inversor, la producción minera registrará una desaceleración este año, pasando de 2,2% en 2024 a 1,3% en 2025, aunque se espera una recuperación progresiva hacia 2,6% en 2026 y 3,7% en 2027, impulsada por el inicio de Tía María y la normalización de operaciones como Shougang.

larepublica.pe

Entre los metales, el zinc y el cobre fueron los principales motores de crecimiento en lo que va de 2025, con aportes combinados de 3,1 puntos porcentuales, gracias a Toromocho (Chinalco) y Chalcobamba (Las Bambas). Desde la otra orilla, el oro, hierro y molibdeno restaron dinamismo por interrupciones operativas.

El informe de Thorne identifica tres amenazas que podrían limitar la expansión del sector. Una de ellas es la excesiva tramitología, que puede demorar hasta 40 años entre la exploración y la producción, así como el avance de la minería ilegal, que ya afectó la producción aurífera en zonas como Pataz (La Libertad). Conflictos sociales, que pueden paralizar operaciones o retrasar proyectos estratégicos, como ocurrió con Tía María durante más de una década.

Exploración en auge

La exploración minera también vuelve a ganar terreno. Las inversiones en este segmento sumaron US$455 millones entre enero y agosto, el mayor monto de los últimos cinco años. En el caso del cobre, Zafranal destinó US$79 millones, Southern Copper US$60 millones y Antamina US$20 millones. En oro, Poderosa y Buenaventura aportaron US$76 millones, impulsadas por un aumento del precio del oro de 47% en lo que va del año, hasta US$3.859 por onza troy.

Notas relacionadas
Uno de los mayores depósitos de minerales críticos del mundo fue descubierto en América

Uno de los mayores depósitos de minerales críticos del mundo fue descubierto en América

LEER MÁS
Arequipa: vecinos de Caravelí acusan a minera china de incumplir compromisos sociales

Arequipa: vecinos de Caravelí acusan a minera china de incumplir compromisos sociales

LEER MÁS
Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

LEER MÁS
No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Fechas de pago ONP: MEF autoriza transferencia para financiar pensiones y aguinaldo por Navidad

Fechas de pago ONP: MEF autoriza transferencia para financiar pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025