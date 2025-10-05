HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: vecinos de Caravelí acusan a minera china de incumplir compromisos sociales

Residentes y autoridades del distrito de Bella Unión exigen convenio marco a Jinzhao Mining, dueña de proyecto Pampa del Pongo. Este sábado hubo una mesa de diálogo donde no asistió la minera.

Población protestó frente a instalaciones de minera en Caravelí. Foto: difusión.
Población protestó frente a instalaciones de minera en Caravelí. Foto: difusión.

Un tenso debate ocurrió el sábado 4 de octubre en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, región Arequipa. Su población expresó su rechazo a la minera china Jinzhao Mining dueña del proyecto Pampa del Pongo donde se extraerá hierro y cobre. Aducen que la empresa no estaría respetando a la población como socio activo, pues no firma un convenio marco para atender proyectos de desarrollo en la jurisdicción.

“La empresa avanza hacia una inversión de 2 mil 300 millones de dólares en el distrito y con una ganancia abismal. ¡¿Qué nos deja a nosotros?! ¡Nada! (…) solo regalitos, canastitas. Nosotros queremos el convenio, no queremos que nos regalen nada, sino ser socios activos; solo reclamamos nuestros derechos”, indicó un representante del Frente de Defensa del distrito de Bella Unión, Caravelí.

El alcalde de Bella Unión, Richard Vega Taipe, se sumó al malestar de la población. Sostuvo que sus llamados al diálogo con la minera fueron ignorados, incluso en la mesa de diálogo para el sábado 4 de octubre, donde asistieron representantes de gremios, del Ministerio de Energía y Minas, pero ninguno de la minera. Jinzhao Mining habría enviado un documento indicando su no participación.

Protestas contra minera

En marcha de protesta, la población llegó hasta las instalaciones administrativas de la minera exigiendo atención en proyectos de saneamiento básico, educación y mejoramiento vial, todo en beneficio de las cerca de cinco mil familias del distrito. Pero una vez más las puertas estuvieron cerradas y el diálogo se frustró.

“Hasta cuándo la minera nos va a tomar el pelo y nos va a pisotear”, “Que se vaya la minera”, fueron parte de las arengas que se escucharon a las afueras de las oficinas de Jinzhao Mining.

