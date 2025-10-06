Uno de los mayores depósitos de minerales críticos del mundo fue descubierto en América

La alúmina es un material esencial en la fabricación de baterías, semiconductores y componentes para energías limpias. Foto: Christopher Hopkins

La empresa Canadian Energy Metals ha descubierto un enorme recurso de aproximadamente 50.000 millones de toneladas, que contiene alúmina, escandio y vanadio en las cercanías del pueblo de Tisdale, en la provincia de Saskatchewan, al noreste de Canadá. Las perforaciones del 'proyecto Thor' se iniciaron en 2022 y, desde entonces, la empresa ha indicado la posición exacta y la cantidad del gran recurso.

“A largo plazo, ofrece una fuente de actividad económica para la zona y, debido a su escala, diría que también para el resto de Saskatchewan y Canadá. Se ha identificado un recurso importante. Continuaremos con la exploración y proponemos desarrollar una planta de demostración aquí en Tisdale durante los próximos dos años”, explicó el director ejecutivo de CEM, Christopher Hopkins.

La alúmina se forma al refinar bauxita mediante procesos químicos que separan el óxido de aluminio de las impurezas. Foto: Itaforte

Uno de los yacimientos de aluminio más grandes del mundo

El yacimiento estaría entre los mayores depósitos de aluminio del mundo, y se encuentra en un área bastante pequeña. El recurso es económica y técnicamente viable para su explotación. Sin embargo, la empresa canadiense no ambiciona construir una gran mina con un complejo de procesamiento, ya que no está dentro de sus posibilidades, y espera que una importante empresa se una a la exploración.

Según Hopkins, en el área de aproximadamente 200 millas cuadradas perforada por la compañía, al norte de Tisdale, hay suficientes recursos para extraer durante más de 2.000 años a un ritmo de 50 mil toneladas por día. Todo esto representa una cantidad aproximadamente igual al 40 por ciento del suministro mundial conocido.

La importancia del aluminio en la transición energética

El aluminio es el mineral principal más codiciado, sobre todo en el contexto de la transición de los hidrocarburos al uso eléctrico. La eficiencia necesaria requiere ligereza, y el aluminio es un metal ligero, por lo que es muy codiciado. La mayor parte proviene de China, pero esa ya no es una cadena de suministro segura.

Canadá es un importante productor de aluminio, pero representa entre el tres y el cuatro por ciento del consumo mundial, por lo que no es realmente un gran productor en ese contexto. Con este recurso y su desarrollo, Canadá podría erigirse como un importante productor a nivel mundial, pero eso no depende de nosotros; ojalá que esto evolucione a partir de este recurso.

Más ventajas del aluminio

Otra ventaja de este recurso, que constituye una alternativa a la bauxita, es la pureza de la alúmina. Normalmente, la alúmina se recupera de la bauxita, un proceso menos respetuoso con el medio ambiente.

Sin embargo, Canadian Energy Metals, trabajando con una empresa de ingeniería global y con su instalación piloto en el Consejo de Investigación de Saskatchewan, está recuperando alúmina de muy alta pureza (hasta 99,991 por ciento).

“Es una industria, y la industria tiene impactos, así que no diríamos que no los hay; sin embargo, es una industria muy limpia y está diseñada con principios de bajas emisiones de carbono y un enfoque ambiental y social. En el contexto del aluminio, este sería el aluminio más ecológico disponible en la Tierra”, concluyó Hopkins.