Sociedad

Operadores turísticos piden activar el aeropuerto de Pisco

Presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, solicita a las autoridades la activación del terminal aéreo que se convirtió en un “elefante blanco”. “Están matando el turismo”, asegura mortificado.

Eduardo Jáuregui, presidente de Capatur. Foto: Seminario Excelencias
Eduardo Jáuregui, presidente de Capatur. Foto: Seminario Excelencias

Fue inaugurado con la promesa de convertirse en el motor de desarrollo turístico y económico de la región Ica. Sin embargo, han transcurrido ocho años y el aeropuerto de Pisco no recibe vuelos nacionales e internacionales.

El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui Cabrera solicitó a las autoridades de Gobierno se active este moderno terminal aéreo.

Para los operadores turísticos, este aeropuerto cuenta con toda la infraestructura para vuelos de pasajeros y de carga, con otras regiones del país y el extranjero.

El aeropuerto de Pisco es estratégico por su ubicación como alterno al aeropuerto internacional Jorge Chávez y el enorme potencial agroindustrial de todo el sur chico.

Sin embargo, Eduardo Jáuregui, dijo, consternado, que el gobierno “está matando el turismo” y consideró que el aeropuerto internacional de Pisco, ‘Capitán FAP Renán Elías Olivera’, se convirtió en un 'elefante blanco'.

En diálogo con La República, el economista dijo que este terminal aéreo, administrado por Aeropuertos del Perú (AdP), no registra vuelos comerciales y cuestionó que hasta la actualidad no funcione correctamente. Se presume, indicó, que estaría paralizado por supuestos intereses económicos.

“Han pasado muchos años y no hay absolutamente nada, solo están justificando por qué no funciona el aeropuerto. Sin embargo, el Estado les paga a ellos por pintar paredes o cambiar lunas, es decir, la función de ellos es hacer que este aeropuerto no funcione para favorecer al aeropuerto LAP de Lima. El que ha concesionado el aeropuerto de Pisco, también opera en el Jorge Chávez de Lima, como es Talma, está clara la explicación”, dijo mortificado.

Jáuregui realizó una comparación con el flujo económico de Loreto, que con su aeropuerto genera 1 millón de pasajeros, en Cusco hasta 3 millones de pasajeros; sin embargo, en la región Ica se pierden millones de soles por la falta de flujo de vuelos nacionales e internacionales.

Me da pena y vergüenza que un aeropuerto de la región, tan añorado, esté cerrado, cuando es una comunicación con el mundo. Por ejemplo, Cusco tiene 3 millones de pasajeros y está construyendo otro que es el de Chinchero y nosotros tenemos cero pasajeros”, manifestó el presidente de Capatur.

Como se recuerda, en 2012 se inició la construcción del aeropuerto internacional de Pisco, megaobra que tuvo una inversión por encima de los 153 millones de soles y se otorgó en concesión a Aeropuertos del Perú (AdP), quien ofrecía atender a más de 400 mil turistas. Sin embargo, en la actualidad, parece estar en el olvido.

Como siempre lo hemos señalado, este aeropuerto moderno se ha convertido en un elefante blanco que está limitando el crecimiento económico, está limitando el crecimiento agroexportador de la región Ica", manifestó a este diario.

Jáuregui expresó a La República que el Estado posesionó el aeropuerto a la empresa ADP, y aseguró que -desde su inauguración en el 2016 hasta la fecha- este no tiene conectividad con ningún lugar del Perú ni del mundo.

"Cuando se hizo los estudios de prefactibilidad de la construcción del aeropuerto se planteaba en ese proyecto iba a recibir 400 mil turistas al año”, precisó y también agregó que se están planteando se cancele la concesión a dicha empresa para que la tome otra que "desee trabajar", y así no vean afectadas sus posibilidades de desarrollo.

Y es que, según indicó, no tiene conexión. Para ir a Paracas desde cualquier punto del país, los turistas tienen que viajar a Lima y e ir vía terrestre. Ese es el principal desafío, que no soluciona el Ministerio de Transporte ni el concesionario. No es posible que un destino como Paracas que tiene más de un millón de visitantes, tenga un aeropuerto operativo pero sin conexión. Esto retrasa el crecimiento.

Paracas está funcionando muy bien, cada vez en crecimiento y genera que lleguen constantemente cruceros. En Ica, el gobierno regional articula muy bien con el sector turístico al igual que en Paracas.

Explicó que la reserva está administrada por el Sernanp entidad que cumple con el trabajo de vigilancia y limpieza. Este es un buen aliado que multiplica su trabajo a fin de respetar la naturaleza y medio ambiente.

Lo maravilloso de Paracas son las islas ballestas, un zoológico marino con pelícanos, gaviotas, lobos marinos y otras especies. El tour es de 2 horas, ven el candelabro, se desplazan a las islas atravesando el mar con delfines y lobos marinos. Otra atracción son las playas vírgenes de Paracas: La Mina, El Raspón, Lagunillas, Yumaque, El Playón y Laguna Grande. Asimismo, Paracas destaca por la gastronomía marina por sus productos frescos, los restaurantes y hoteles.

Apuntamos a que, en el 2030, Paracas alcance los 3 millones turistas siempre que el aeropuerto de Pisco tenga conexiones con todo el país. Desde el 2007 al 2019 que fue la pandemia, tuvo un crecimiento ascendente. Paracas siempre seguirá creciendo por su flora y fauna, el clima, la seguridad y los lugares turísticos.

Al respecto, Jáuregui anunció que Capatur iniciará un trabajo articulado con el firme propósito de poner al aeropuerto de Pisco en condiciones óptimas de operaciones por que, en la actualidad, parece estar en el olvido.

