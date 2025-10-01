Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú
Se oficializa el cronograma de pagos para jubilados de la ONP en Perú. Desde el 7 de octubre de 2025, más de 700.000 pensionistas recibirán sus pagos en el Banco de la Nación y otros bancos.
Se oficializó el cronograma de pagos para los jubilados de la ONP en el Perú. Serán diversos adultos mayores que recibirán sus pagos a través del Banco de la Nación u otras entidades financieras a nivel nacional. El pago a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional iniciará el martes 7 de octubre del año 2025.
En esa línea, también se anuncia el pago correspondiente a los diversos regímenes y pensiones por encargo que administra la ONP. Serán más de 700.000 adultos mayores quienes cobren sus respectivos pagos.
Cronograma de pagos ONP en octubre de 2025
Jubilados de la ONP bajo el Decreto Ley N.º. 19990 cobran desde el martes 7 de octubre bajo el siguiente cronograma:
- Martes 7 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie con letras de la A a la C
- Jueves 9 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie con letras de la D a la L
- Viernes 10 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie de la M a la Q
- Lunes 13 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie con la letra de la R a la Z.
Desde el 15 de octubre se realizará el pago a los jubilados que estén en el extranjero y a quienes reciban el pago a domicilio, del 15 al 24 de octubre. También se Incluye a los pensionistas bajo la Ley N.º 27803.
Jubilados de la ONP bajo otros decretos de ley cobran en estas fechas
- Decreto Ley N° 18846: cobran del 17 al 24 de octubre y quienes reciben pago en la cuenta bancaria lo reciben el 14 de octubre.
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: se les paga por cuenta bancaria el 14 de octubre y el pago a domicilio se realiza del 17 al 24 de este mismo mes.
- Ley N° 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: se les paga por cuenta bancaria el 14 de octubre y el pago a domicilio se realiza del 17 al 24 de este mismo mes.
Pensionistas reciben aumento en su pago mensual al cumplir 80 años
La Bonificación por edad avanzada (BEA) se entrega a los jubilados de la ONP que hayan cumplido 80 años, ese es el principal requisito para ser beneficiario del aumento de su respectiva pensión.
Este beneficio forma parte del derecho del pensionista que contribuyó a la ONP bajo el Decreto Legislativo N.° 19990 y se otorga de forma automática.