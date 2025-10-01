HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Se oficializa el cronograma de pagos para jubilados de la ONP en Perú. Desde el 7 de octubre de 2025, más de 700.000 pensionistas recibirán sus pagos en el Banco de la Nación y otros bancos.

Jubilados de la ONP ya podrán recibir el pago de sus pensiones durante octubre de 2025, según cronograma oficial.
Jubilados de la ONP ya podrán recibir el pago de sus pensiones durante octubre de 2025, según cronograma oficial.

Se oficializó el cronograma de pagos para los jubilados de la ONP en el Perú. Serán diversos adultos mayores que recibirán sus pagos a través del Banco de la Nación u otras entidades financieras a nivel nacional. El pago a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional iniciará el martes 7 de octubre del año 2025.

En esa línea, también se anuncia el pago correspondiente a los diversos regímenes y pensiones por encargo que administra la ONP. Serán más de 700.000 adultos mayores quienes cobren sus respectivos pagos.

PUEDES VER: Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos ONP en octubre de 2025

Jubilados de la ONP bajo el Decreto Ley N.º. 19990 cobran desde el martes 7 de octubre bajo el siguiente cronograma:

  • Martes 7 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie con letras de la A a la C
  • Jueves 9 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie con letras de la D a la L
  • Viernes 10 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie de la M a la Q
  • Lunes 13 de octubre: jubilados cuyo primer apellido inicie con la letra de la R a la Z.

Desde el 15 de octubre se realizará el pago a los jubilados que estén en el extranjero y a quienes reciban el pago a domicilio, del 15 al 24 de octubre. También se Incluye a los pensionistas bajo la Ley N.º 27803.

Jubilados de la ONP bajo otros decretos de ley cobran en estas fechas

  • Decreto Ley N° 18846: cobran del 17 al 24 de octubre y quienes reciben pago en la cuenta bancaria lo reciben el 14 de octubre.
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: se les paga por cuenta bancaria el 14 de octubre y el pago a domicilio se realiza del 17 al 24 de este mismo mes.
  • Ley N° 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: se les paga por cuenta bancaria el 14 de octubre y el pago a domicilio se realiza del 17 al 24 de este mismo mes.

Pensionistas reciben aumento en su pago mensual al cumplir 80 años

La Bonificación por edad avanzada (BEA) se entrega a los jubilados de la ONP que hayan cumplido 80 años, ese es el principal requisito para ser beneficiario del aumento de su respectiva pensión.

Este beneficio forma parte del derecho del pensionista que contribuyó a la ONP bajo el Decreto Legislativo N.° 19990 y se otorga de forma automática.

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

¿Se podrá cobrar más de S/21.400 durante el retiro de AFP? Expertos explican cómo los afiliados recibirían las 4 UIT

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

