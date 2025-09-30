Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos del Banco de la Nación en octubre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación en octubre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

El Banco de la Nación emitió el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre 2025 para que los trabajadores del sector público y los pensionistas de la ONP cobren sus respectivos sueldos y pensiones. Las fechas están delimitadas según la Resolución Viceministerial N.º 0003-2025-EF/11.01, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En esa línea, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional, serán los primeros en recibir sus respectivos pagos. Revisa en esta nota las fechas para tu próximo pago del mes de octubre de 2025.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Pagos para pensionistas de la ONP en octubre 2025

Apellidos paternos que inician con las letras entre A y C - cobran el martes 7 de octubre.

Apellidos paternos que inician con las letras entre D y L - cobran el jueves 9 de octubre.

Apellidos paternos que inician con las letras entre M y Q - cobran el viernes 10 de octubre.

Apellidos paternos que inician con las letras entre R y Z - cobran el lunes 13 de octubre.

Cronograma de pagos de pensiones para el sector público en el Banco de la Nación

13 de octubre

Educación (inc. Universidades)

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Ministerio de Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia

Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Ministerio de Energía y Minas

Defensoría del Pueblo

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Ministerio de Relaciones Exteriores

Oficina Nacional de Proceso Electorales

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional

15 de octubre

Ministerio del Interior

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

16 de octubre

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

17 de octubre

Ministerio de la Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

¿Cuándo cobran sus sueldos los trabajadores del sector público durante octubre de 2025?

20 de octubre

Educación (inc. Universidades)

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia

Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Ministerio Agrario y Riego

Ministerio de Energía y Minas

21 de octubre

Ministerio del Interior

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Defensoría del Pueblo

22 de octubre

Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Registro Nacional de identificación y Estado Civil

23 de octubre