Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes
El Banco de la Nación anuncia el cronograma de pagos de octubre 2025 para trabajadores del sector público y pensionistas de la ONP, según la Resolución Viceministerial N.º 0003-2025-EF/11.01
El Banco de la Nación emitió el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre 2025 para que los trabajadores del sector público y los pensionistas de la ONP cobren sus respectivos sueldos y pensiones. Las fechas están delimitadas según la Resolución Viceministerial N.º 0003-2025-EF/11.01, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En esa línea, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional, serán los primeros en recibir sus respectivos pagos. Revisa en esta nota las fechas para tu próximo pago del mes de octubre de 2025.
Pagos para pensionistas de la ONP en octubre 2025
- Apellidos paternos que inician con las letras entre A y C - cobran el martes 7 de octubre.
- Apellidos paternos que inician con las letras entre D y L - cobran el jueves 9 de octubre.
- Apellidos paternos que inician con las letras entre M y Q - cobran el viernes 10 de octubre.
- Apellidos paternos que inician con las letras entre R y Z - cobran el lunes 13 de octubre.
Cronograma de pagos de pensiones para el sector público en el Banco de la Nación
13 de octubre
- Educación (inc. Universidades)
- Presidencia del Consejo de Ministros
- Ministerio de Transporte y Comunicaciones
- Ministerio de Defensa
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Justicia
- Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Contraloría General de la República
- Congreso de la República
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
- Ministerio de Energía y Minas
- Defensoría del Pueblo
- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Oficina Nacional de Proceso Electorales
- Junta Nacional de Justicia
- Jurado Nacional de Elecciones
- Tribunal Constitucional
15 de octubre
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
16 de octubre
- Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Ministerio de Cultura
- Ministerio del Ambiente
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
17 de octubre
- Ministerio de la Producción
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
¿Cuándo cobran sus sueldos los trabajadores del sector público durante octubre de 2025?
20 de octubre
- Educación (inc. Universidades)
- Presidencia del Consejo de Ministros
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ministerio de Defensa
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Justicia
- Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Contraloría General de la República
- Congreso de la República
- Ministerio Agrario y Riego
- Ministerio de Energía y Minas
21 de octubre
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Defensoría del Pueblo
22 de octubre
- Ministerio de Salud
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
- Registro Nacional de identificación y Estado Civil
23 de octubre
- Ministerio de la Producción
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- Oficina Nacional de Procesos Electorales
- Fuero Militar Policial
- Junta Nacional de Justicia
- Jurado Nacional de Elecciones
- Tribunal Constitucional.