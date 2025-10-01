Se publicó el cronograma oficial para presentar la solicitud de retiro AFP 2025. | Foto: Composición LR/Andina/IA.

El cronograma oficial para el retiro de la AFP ya ha sido presentado por la Asociación de AFP, esto establece un orden para que los afiliados puedan presentar la solicitud de retiro en las 4 que actualmente existen: AFP Habitat, AFP Profuturo, Prima AFP y AFP Integra.

En esa línea, el cronograma establece que, quienes podrán iniciar con las solicitudes para que accedan a sus fondos, serán aquellos afiliados cuyo último dígito de su DNI tenga una letra. Para ello, se establecen determinados días en los cuales deben llenar el formulario para luego recibir el dinero de máximo 4 UIT (S/21.400).

Retiro AFP: ¿quiénes serán los primeros afiliados en presentar la solicitud, según cronograma oficial?

Según el cronograma oficial emitido por la Asociación de AFP, los afiliados primeros en presentar la solicitud de retiro AFP 2025 serán quienes tengan como último dígito una letra y lo podrán hacer el martes 21 de octubre, si no alcanzan en esa fecha, lo podrán volver a hacer el miércoles 19 de noviembre.

Asimismo, quienes siguen serán los usuarios cuyo último dígito del DNI termina en 0 y las fechas para presentar la solicitud de retiro AFP 2025 será el miércoles 22 y jueves 23 de octubre (el 20 de noviembre si no llegaron a completar el formulario en las mencionadas fechas).

Asociación de AFP presenta cronograma oficial para iniciar el retiro de 4 UIT

Se oficializó el cronograma de retiro AFP y los afiliados tendrán dos fechas para llenar sus respectivas solicitudes. Sin embargo, también se ha contemplado considerar una fecha adicional para quienes no pudieron enviarlo en los días establecidos, estos serán en noviembre como última opción.