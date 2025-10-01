HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     
Economía

Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

La Asociación de AFP presentó el cronograma oficial para el retiro de fondos. Con ello, ya se estableció quiénes serán las y los primeros afiliados en presentar sus solicitudes a partir del 21 de octubre.

Se publicó el cronograma oficial para presentar la solicitud de retiro AFP 2025.
Se publicó el cronograma oficial para presentar la solicitud de retiro AFP 2025. | Foto: Composición LR/Andina/IA.

El cronograma oficial para el retiro de la AFP ya ha sido presentado por la Asociación de AFP, esto establece un orden para que los afiliados puedan presentar la solicitud de retiro en las 4 que actualmente existen: AFP Habitat, AFP Profuturo, Prima AFP y AFP Integra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, el cronograma establece que, quienes podrán iniciar con las solicitudes para que accedan a sus fondos, serán aquellos afiliados cuyo último dígito de su DNI tenga una letra. Para ello, se establecen determinados días en los cuales deben llenar el formulario para luego recibir el dinero de máximo 4 UIT (S/21.400).

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

lr.pe

Retiro AFP: ¿quiénes serán los primeros afiliados en presentar la solicitud, según cronograma oficial?

Según el cronograma oficial emitido por la Asociación de AFP, los afiliados primeros en presentar la solicitud de retiro AFP 2025 serán quienes tengan como último dígito una letra y lo podrán hacer el martes 21 de octubre, si no alcanzan en esa fecha, lo podrán volver a hacer el miércoles 19 de noviembre.

Asimismo, quienes siguen serán los usuarios cuyo último dígito del DNI termina en 0 y las fechas para presentar la solicitud de retiro AFP 2025 será el miércoles 22 y jueves 23 de octubre (el 20 de noviembre si no llegaron a completar el formulario en las mencionadas fechas).

Asociación de AFP presenta cronograma oficial para iniciar el retiro de 4 UIT

Se oficializó el cronograma de retiro AFP y los afiliados tendrán dos fechas para llenar sus respectivas solicitudes. Sin embargo, también se ha contemplado considerar una fecha adicional para quienes no pudieron enviarlo en los días establecidos, estos serán en noviembre como última opción.

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero
Notas relacionadas
Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Cinco años sin impuestos: aprueban ley de Zonas Económicas Especiales Privadas en medio de críticas

Cinco años sin impuestos: aprueban ley de Zonas Económicas Especiales Privadas en medio de críticas

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Economía

Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

¿Chorrillos será el nuevo Barranco? Distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

78% de peruanos cree que las economías criminales influirán en elecciones 2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota