La Oficina de Normalización Previsional (ONP) publicó el cronograma de pagos de septiembre 2025 para trabajadores y pensionistas del sector público en el Perú a través del Banco de la Nación (BN). Según el calendario, los primeros en cobrar serán los jubilados afiliados a la Ley 19990, quienes recibirán su pensión desde el viernes 5 de septiembre.

Como se recuerda, en julio los trabajadores y pensionistas del sector público recibieron el aguinaldo por Fiestas Patrias, el cual se sumó a su sueldo o pensión habitual. Para agosto y septiembre 2025 no se contempló un beneficio extra; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco de la Nación ya publicaron el detalle del calendario de pagos. Este cronograma especifica las fechas de cobro para cada entidad del Estado, así como para los diferentes regímenes de jubilados, garantizando un proceso ordenado y seguro.

Banco de la Nación: cronograma para trabajadores públicos en septiembre 2025

El cronograma de remuneraciones de septiembre 2025 para los trabajadores del sector público y modalidad CAS, establecido mediante la Resolución Viceministerial N.° 005-2024-EF/11.01, quedó fijado de la siguiente manera:

Miércoles 17 de septiembre

Entidades de Educación, incluidas universidades

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia

Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Midagri

Ministerio de Energía y Minas.

Jueves 18 de septiembre

Ministerio del Interior

Midis

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Defensoría del Pueblo.

Viernes 19 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Reniec.

Lunes 22 de septiembre

Ministerio de la Producción

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mincetur

ONPE

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional.

Cronograma del Banco de la Nación para pensionados Ley 19990

Los pensionados del sector público bajo el régimen de la Ley 19990 recibirán el pago correspondiente a septiembre 2025 de manera escalonada, según la letra inicial de su apellido paterno:

Viernes 5 de septiembre: letras entre A – C

Lunes 8 de septiembre: letras entre D – L

Martes 9 de septiembre: letras entre M – Q

Miércoles 10 de septiembre: letras entre R – Z.

Los pensionados que reciben su pensión a través del servicio de pago a domicilio iniciarán la entrega el viernes 12 de septiembre, y podrán contar con el dinero hasta el domingo 21.

Cronograma de pagos para pensionados DL 20530

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N.° 0003-2025-EF/11.01, el cronograma de pagos de pensiones para jubilados del régimen del Decreto Legislativo 20530 en septiembre 2025 es el siguiente:

Jueves 11 de septiembre

Entidades de Educación, incluidas universidades

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia

Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Midagri

Ministerio de Energía y Minas

Defensoría del Pueblo

Reniec

Ministerio de Relaciones Exteriores

ONPE

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional.

Viernes 12 de septiembre

Ministerio del Interior

Midis

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lunes 15 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Martes 16 de septiembre

Ministerio de la Producción

Mincetur.

