¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Economía

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Los empleados y jubilados del sector público en Perú tienen un cronograma establecido por el Banco de la Nación para recibir sus pagos correspondientes al mes de septiembre de 2025.

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025 | Foto: composición LR/Andina/iStock.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) publicó el cronograma de pagos de septiembre 2025 para trabajadores y pensionistas del sector público en el Perú a través del Banco de la Nación (BN). Según el calendario, los primeros en cobrar serán los jubilados afiliados a la Ley 19990, quienes recibirán su pensión desde el viernes 5 de septiembre.   

Como se recuerda, en julio los trabajadores y pensionistas del sector público recibieron el aguinaldo por Fiestas Patrias, el cual se sumó a su sueldo o pensión habitual. Para agosto y septiembre 2025 no se contempló un beneficio extra; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco de la Nación ya publicaron el detalle del calendario de pagos. Este cronograma especifica las fechas de cobro para cada entidad del Estado, así como para los diferentes regímenes de jubilados, garantizando un proceso ordenado y seguro.

lr.pe

Banco de la Nación: cronograma para trabajadores públicos en septiembre 2025

El cronograma de remuneraciones de septiembre 2025 para los trabajadores del sector público y modalidad CAS, establecido mediante la Resolución Viceministerial N.° 005-2024-EF/11.01, quedó fijado de la siguiente manera:

Miércoles 17 de septiembre

  • Entidades de Educación, incluidas universidades
  • Presidencia del Consejo de Ministros
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones
  • Ministerio de Defensa
  • Poder Judicial
  • Ministerio Público
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Justicia
  • Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
  • Contraloría General de la República
  • Congreso de la República
  • Midagri
  • Ministerio de Energía y Minas.

Jueves 18 de septiembre

  • Ministerio del Interior
  • Midis
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • Defensoría del Pueblo.

Viernes 19 de septiembre

  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio del Ambiente
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
  • Reniec.

Lunes 22 de septiembre

  • Ministerio de la Producción
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Mincetur
  • ONPE
  • Fuero Militar Policial
  • Junta Nacional de Justicia
  • Jurado Nacional de Elecciones
  • Tribunal Constitucional.

Cronograma del Banco de la Nación para pensionados Ley 19990

Los pensionados del sector público bajo el régimen de la Ley 19990 recibirán el pago correspondiente a septiembre 2025 de manera escalonada, según la letra inicial de su apellido paterno:

  • Viernes 5 de septiembre: letras entre A – C
  • Lunes 8 de septiembre: letras entre D – L
  • Martes 9 de septiembre: letras entre M – Q
  • Miércoles 10 de septiembre: letras entre R – Z.

Los pensionados que reciben su pensión a través del servicio de pago a domicilio iniciarán la entrega el viernes 12 de septiembre, y podrán contar con el dinero hasta el domingo 21.

Cronograma de pagos para pensionados DL 20530

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N.° 0003-2025-EF/11.01, el cronograma de pagos de pensiones para jubilados del régimen del Decreto Legislativo 20530 en septiembre 2025 es el siguiente:

Jueves 11 de septiembre

  • Entidades de Educación, incluidas universidades
  • Presidencia del Consejo de Ministros
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones
  • Ministerio de Defensa
  • Poder Judicial
  • Ministerio Público
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Justicia
  • Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
  • Contraloría General de la República
  • Congreso de la República
  • Midagri
  • Ministerio de Energía y Minas
  • Defensoría del Pueblo
  • Reniec
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • ONPE
  • Junta Nacional de Justicia
  • Jurado Nacional de Elecciones
  • Tribunal Constitucional.

Viernes 12 de septiembre

  • Ministerio del Interior
  • Midis
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lunes 15 de septiembre

  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio del Ambiente
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Martes 16 de septiembre

  • Ministerio de la Producción
  • Mincetur.

