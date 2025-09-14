El presidente de Osinergmin, Omar Chambergo, se ve envuelto en un polémico episodio tras la difusión de imágenes que lo muestran celebrando su cumpleaños con varios funcionarios en su oficina, donde se observaron botellas de vino y copas en uso. Sin embargo, Chambergo, junto con su alta gerencia, ha declarado en una serie de documentos oficiales que no consumieron alcohol durante el evento, a pesar de las evidencias en video que muestran lo contrario. Este hecho ha sido denominado como "El Pacto del Vino", un acuerdo tácito entre los involucrados para encubrir lo sucedido.

Las imágenes, que fueron captadas por cámaras de seguridad y reveladas por el programa Panorama, muestran funcionarios tambaleándose y un ambiente claramente afectado por el consumo de alcohol. Sin embargo, en un intento por justificar lo ocurrido, los implicados han presentado declaraciones juradas, negando cualquier consumo de vino. La situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia dentro de la institución, poniendo en tela de juicio la integridad de los funcionarios involucrados y las versiones oficiales del incidente.

Presidente de Osinergmin y 14 funcionarios habrían mentido en declaraciones juradas

En un intento por justificar lo ocurrido, los implicados han presentado declaraciones juradas, negando cualquier consumo de vino. Las declaraciones, como la de Omar Chambergo, quien firma "que en la reunión informal a la que asistí no consumí alcohol ni aprecié que ningún otro asistente lo haya hecho", buscan desvincular a los implicados de cualquier responsabilidad en el incidente.

De manera similar, otros altos funcionarios de Osinergmion, como Gianino Marquez y Nilda Lora, dejaron constancia en sus documentos de que no bebieron ni observaron a alguien más hacerlo durante el evento, repitiendo la misma declaración de manera uniforme: "En la reunión informal a la que asistí no consumí alcohol ni aprecié que ningún otro asistente lo haya hecho."