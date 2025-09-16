HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra PNP
Declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra PNP     Declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra PNP     Declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra PNP     
Política

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena concluir investigación preliminar por irregularidades en Osinergmin

El juez Juan Carlos Checkley ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra Pedro Castillo tras culminar el tiempo máximo destinado a la investigación.

Pedro Castillo en juicio. Foto: composición LR
Pedro Castillo en juicio. Foto: composición LR

El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, relacionada con presuntas irregularidades en la designación de Omar Chambergo al frente de Osinergmin. La resolución establece que la Fiscalía debe definir si existen elementos suficientes para presentar cargos por presuntos actos de corrupción durante su gestión. Esta decisión llega después de que la Corte Suprema rechazara el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Castillo, quien había solicitado que se archive el caso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La investigación se centra en la posible afectación al proceso de nombramiento de Chambergo, quien habría sido designado a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos para el cargo. La orden judicial podría tener implicaciones significativas para el exmandatario, quien se enfrenta a diversas acusaciones de corrupción tras su destitución en 2022.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

lr.pe

¿Qué dicta la resolución judicial del juez Checkley Soria?

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria emitió una resolución en la que ordena al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, relacionada con presuntas irregularidades en la designación de Omar Chambergo Rodríguez como presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.

Esta decisión responde a un pedido de la defensa de Castillo, quien solicitó un control del plazo procesal, argumentando que la Fiscalía había utilizado excesivamente el tiempo destinado para la investigación. El magistrado consideró que, tras los 60 días de diligencias preliminares iniciadas el 20 de mayo, el plazo se daba por vencido el 20 de julio, por lo que la pretensión del exmandatario es fundada. Además, Checkley Soria precisó que las diligencias preliminares no tienen contemplada la prórroga del plazo, menos ampliación alguna, y enfatizó en que interpretarlo de otro modo sería desnaturalizar su finalidad.

La imputación fiscal señala que Chambergo Rodríguez habría ejercido ilegalmente el cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin mediante una resolución suscrita por el entonces mandatario Pedro Castillo. Esta circunstancia estaría impedida por la Ley N°27322, ya que dicha función sería equivalente a la de director general, conforme al artículo 8°, inciso e, de la referida norma.

La designación se efectuó mediante Resolución Suprema N°121-2022-PCM del 2 de abril de 2022, suscrita por el entonces presidente de la República Castillo Terrones y refrendada por Aníbal Torres Vásquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros. Con la resolución del juez Checkley Soria, se espera que la Fiscalía determine si presenta una denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso de la República o bien archive el caso.

Notas relacionadas
Pedro Castillo: jueces evaluarán sumar el delito de “conspiración para rebelión” en el caso golpe de Estado

Pedro Castillo: jueces evaluarán sumar el delito de “conspiración para rebelión” en el caso golpe de Estado

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

LEER MÁS
Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
Impunidad en la PNP: declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra policías y altos mandos

Impunidad en la PNP: declaran de carácter reservado por 5 años investigaciones contra policías y altos mandos

LEER MÁS
Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

LEER MÁS
Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

LEER MÁS
Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota