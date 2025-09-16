Pedro Castillo: Poder Judicial ordena concluir investigación preliminar por irregularidades en Osinergmin

El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, relacionada con presuntas irregularidades en la designación de Omar Chambergo al frente de Osinergmin. La resolución establece que la Fiscalía debe definir si existen elementos suficientes para presentar cargos por presuntos actos de corrupción durante su gestión. Esta decisión llega después de que la Corte Suprema rechazara el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Castillo, quien había solicitado que se archive el caso.

La investigación se centra en la posible afectación al proceso de nombramiento de Chambergo, quien habría sido designado a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos para el cargo. La orden judicial podría tener implicaciones significativas para el exmandatario, quien se enfrenta a diversas acusaciones de corrupción tras su destitución en 2022.

¿Qué dicta la resolución judicial del juez Checkley Soria?

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria emitió una resolución en la que ordena al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, relacionada con presuntas irregularidades en la designación de Omar Chambergo Rodríguez como presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.

Esta decisión responde a un pedido de la defensa de Castillo, quien solicitó un control del plazo procesal, argumentando que la Fiscalía había utilizado excesivamente el tiempo destinado para la investigación. El magistrado consideró que, tras los 60 días de diligencias preliminares iniciadas el 20 de mayo, el plazo se daba por vencido el 20 de julio, por lo que la pretensión del exmandatario es fundada. Además, Checkley Soria precisó que las diligencias preliminares no tienen contemplada la prórroga del plazo, menos ampliación alguna, y enfatizó en que interpretarlo de otro modo sería desnaturalizar su finalidad.

La imputación fiscal señala que Chambergo Rodríguez habría ejercido ilegalmente el cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin mediante una resolución suscrita por el entonces mandatario Pedro Castillo. Esta circunstancia estaría impedida por la Ley N°27322, ya que dicha función sería equivalente a la de director general, conforme al artículo 8°, inciso e, de la referida norma.

La designación se efectuó mediante Resolución Suprema N°121-2022-PCM del 2 de abril de 2022, suscrita por el entonces presidente de la República Castillo Terrones y refrendada por Aníbal Torres Vásquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros. Con la resolución del juez Checkley Soria, se espera que la Fiscalía determine si presenta una denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso de la República o bien archive el caso.