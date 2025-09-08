Arman fiesta en Osinergmin: presidente de la institución celebra su cumpleaños con licor en horario laboral

El presidente de Osinergmin celebró su cumpleaños en las instalaciones de la institución | Composición: LR

El presidente de Osinergmin celebró su cumpleaños en las instalaciones de la institución | Composición: LR

El programa Panorama reveló un escándalo que involucra al presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Omar Chambergo Rodríguez, quien habría utilizado las instalaciones de la institución pública para celebrar su cumpleaños número 59 durante el horario laboral. Las imágenes difundidas muestran a Chambergo y altos funcionarios participando en una reunión con bebidas alcohólicas dentro de las oficinas del organismo, en un hecho que ha generado indignación y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

De acuerdo con la investigación, el 29 de abril de este año Chambergo dejó su oficina al mediodía para asistir a un almuerzo de cumpleaños junto a sus gerentes en un restaurante de San Isidro. Tras casi cuatro horas de ausencia, el grupo regresó a las oficinas de Osinergmin para continuar con la celebración. Cámaras de seguridad registraron su ingreso y el traslado de botellas de vino y otros elementos para continuar el festejo dentro de las instalaciones.

Las imágenes, a las que Panorama accedió pese a que la institución negó su entrega por “razones de privacidad”, muestran al presidente encabezando la reunión en su despacho e invitando personalmente a trabajadoras y gerentes a sumarse a la fiesta. Los videos también evidencian el desorden que generó la celebración, como el estado crítico de una empleada que tuvo que ser auxiliada por personal de seguridad.

El reportaje expone escenas como el paso de al menos diez miembros de la alta gerencia hacia la oficina de Chambergo, con licor incluido, en pleno horario de trabajo. Incluso se aprecia al propio titular de la entidad animando a sus subordinados a beber, mientras se desarrollaba una especie de “trencito” de invitados hacia su despacho.

Al intentar obtener declaraciones, Panorama no recibió respuesta de Chambergo ni de los funcionarios implicados. Karina Flores Gómez, asesora de la Gerencia General y una de las trabajadoras que aparece en los videos en evidente estado de ebriedad, evitó pronunciarse sobre lo ocurrido. Jorge Díaz Mazabel, analista de sistemas que trasladó las bebidas a la oficina presidencial, negó su participación pese a las pruebas.

Consultada por el programa, la abogada penalista Virginia Naval Linares advirtió que los hechos podrían constituir delitos como peculado de uso —por emplear bienes públicos para fines personales— y omisión de actos funcionales. También señaló que las faltas disciplinarias cometidas podrían derivar en la destitución de los involucrados, considerando la responsabilidad de Chambergo como máxima autoridad de Osinergmin.