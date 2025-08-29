HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Osinergmin aprueba nuevos precios del gas natural para Lima y Callao desde setiembre

El impacto en la factura dependerá del nivel de consumo de cada hogar o negocio. Para los usuarios residenciales con descuento, el gas natural seguirá siendo una de las opciones más económicas.

El PMG refleja el costo promedio del suministro de gas natural. Foto: Andina
El PMG refleja el costo promedio del suministro de gas natural. Foto: Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó los nuevos valores del Precio Medio del Gas (PMG) y el Costo Medio de Transporte (CMT) que se aplicarán en Lima y Callao del 1 de setiembre al 30 de noviembre de 2025.

Según la Resolución N° 146-2025-OS/CD, el nuevo esquema tarifario será aplicado por la concesionaria del servicio, Cálidda, en cumplimiento del marco regulatorio vigente.

¿Qué significa el Precio Medio del Gas (PMG)?

El PMG es el valor promedio que se reconoce por el suministro de gas natural. En palabras simples, es el precio base del gas antes de sumar otros costos del servicio. Según la resolución, los nuevos precios en dólares por metro cúbico son:

  • Generadores eléctricos: 0,0824
  • Usuarios residenciales con descuento: 0,0566
  • Otros usuarios (incluye comercios, industrias y GNV): 0,1494

Esto quiere decir que los hogares que cuentan con el beneficio de descuento seguirán pagando una tarifa más baja que las empresas u otros consumidores.

¿Y qué es el Costo Medio de Transporte (CMT)?

El CMT representa el gasto de llevar el gas natural desde los puntos de producción hasta Lima y Callao a través de los ductos. Es decir, no solo se paga por el gas en sí, sino también por el servicio de llevarlo hasta los hogares, comercios e industrias.

Los nuevos valores aprobados son:

  • Transporte: 0,0532
  • FISE (Fondo de Inclusión Social Energético): 0,0019

El componente FISE es un pequeño cargo destinado a financiar programas sociales que buscan ampliar el acceso al gas natural en zonas vulnerables.

¿Subirá mi recibo de gas con este cambio?

El impacto en la factura dependerá del nivel de consumo de cada hogar o negocio. Para los usuarios residenciales con descuento, el gas natural seguirá siendo una de las opciones más económicas frente a otros combustibles.

¿Quién regula y por qué cambian las tarifas?

Osinergmin es la entidad que supervisa y actualiza estos valores cada trimestre, asegurando que reflejen los costos reales de suministro y transporte, pero bajo criterios de eficiencia y seguridad.

