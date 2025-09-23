En el Perú, para la mayoría de trabajadores alcanzar una pensión de jubilación superior al sueldo mínimo de S/1.130 es un objetivo casi inalcanzable. Tanto en el sistema privado (AFP) como en el público (ONP), las limitaciones estructurales y la informalidad laboral hacen que, incluso tras décadas de aportes, las pensiones resulten insuficientes. En conversación con La República, los economistas Noelia Bernal y Carlos Adrianzen coincidieron en que los actuales niveles de ingreso de la población –en su mayoría entre S/1.200 y S/2.500 al mes– no permiten acumular fondos suficientes para una renta vitalicia capaz de solventar sus gastos en la vejez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según su análisis, para superar la remuneración mínima vigente, un trabajador tendría que percibir ingresos mensuales muy elevados, que en promedio solo logra un pequeño segmento de la fuerza laboral. Aunque la nueva reforma del Sistema de Pensiones, que se encuentra en proceso de derogación por varios proyectos de ley, promete una pensión mínima de jubilación, esta se encuentra muy por debajo de los S/1.000 y se basa en la promesa estatal de complementar los aportes necesarios con fondos públicos, arriesgando la sostenibilidad fiscal.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo?

Todos los peruanos que laboran en el sector formal están obligados a destinar parte de su sueldo mensual a un fondo en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o en alguna de las cuatro Administradoras de fondos de pensiones (AFP) – Integra, Prima, Profuturo, Hábitat –. Actualmente, alrededor de 500.000 peruanos forma parte de la primera opción y, tras 20 años de aportes, a los 65 años accederán a una pensión, que irá entre los S/600 y S/893, mientras que los 8 millones y medio que aporta en el Sistema Privado recibirán un monto mensual en función a la cantidad de aportes que hagan durante sus años como trabajadores, aunque también tendrán la posibilidad de retirar el 95.5% del fondo ahorrado, siempre que se derogue la reforma actual.

Las AFPs, en su página web, cuentan con una opción que permite estimar la pensión que se podría tener al jubilarse, según la edad, el ingreso mensual y el saldo actual en el fondo del interesado. De acuerdo con estas calculadoras virtuales, se requiere ganar un sueldo de entre S/3.000 y S/3.500 para tener una pensión de S/1.200 durante la jubilación. Sin embargo, Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico e investigadora CIUP, considera que esas cifras son engañosas.

“El promedio de gente no va a llegar a tener una pensión de S/3.000 ni de S/2.000. Las proyecciones antes de los retiros nos decían que la gran mayoría del Sistema Privado de Pensiones – entre el 50% y 60% –, iba a lograr pensiones por debajo de la mínima de S/600. ¿Por qué? Porque por lo general, los trabajadores tienen ingresos entre los S/1.200 y S/2.500. La gente que tiene salarios altos son pocos en realidad, 5%, 10% o 20% a lo mucho. Para tener un sueldo mínimo de pensión se necesita ganar muchísimo dinero; o sea, S/6.000, S/7.000, y esos salarios no los recibe la mayoría de la población”, detalló.

La economista indicó que por esa razón la mayoría de afiliados a las AFPs no compra una renta vitalicia, sino opta por retirar el 95.5% de sus fondos. Por su parte, el economista Carlos Adrianzen refirió que para que un peruano acceda a una pensión que cubra sus necesidades básicas se requeriría de una cantidad astronómica.

“Si es una pensión realista sería un monto mínimo de S/6.000, lo cual requiere un fondo de medio millón de dólares. Entenderás que el grueso de la fuerza laboral peruana no tiene ni siquiera ingresos subsistencia; es decir, no tienen ahorros, y el 93% de las personas que están en las AFP no llegan si quiera a comprarse una jubilación de S/500, como en la ONP, que no son precisamente pensiones dignas o adecuadas”, enfatizó.

Economistas plantean reformas para el Sistema de Pensiones en Perú

A pesar de la alta informalidad laboral – 7 de cada 10 trabajadores pertenece a este sector –, el Sistema de Pensiones actual solo considera a quienes tienen un empleo formal y el Estado aún no ha logrado incluirlos para que al llegar a la vejez tengan una pensión mensual que les permita subsistir. Según Bernal, se debería fortalecer Pensión 65, una pensión no contributiva; es decir, que no proviene de aportes previos, que otorga una subvención económica de S/350 a más de 824.000 adultos mayores en extrema pobreza cada 2 meses.

“No te cuesta mucho fiscalmente y beneficia a muchísima más población, porque los montos son muy altos, y aparte que hay mucha evidencia de que pensión 65 sirve mucho a los adultos mayores para su nutrición, su salud mental. Entonces, me parece mucho más factible, fiscalmente responsable, empezar una reforma de pensiones fortaleciendo el pilar de Pensión 65”, mencionó la especialista y refirió que Chile, México y países europeos siguen un modelo similar.

Asimismo, defendió la idea de plantear reformas en el ámbito laboral para formalizar la economía. Adrianzen señaló que cuando se produjo la reforma de pensiones se pensó que iba a haber una reforma laboral y educativa que iba profundizar el mercado de trabajo, así como otras inversiones que iban a hacer que la productividad del trabajador suba y con sus ingresos tener una alta pensión de jubilación.

“Nada de eso se hizo y se metió gente que no tenía capacidad de ahorro a un sistema que solo te da jubilación si tienes capacidad de ahorro (…). El sistema se lo tumbó el Estado, la pésima regulación de la Superintendencia del Banco Central y el accionar del Congreso, ellos se tumbaron el sistema, que llegó a tener más de 50.000 millones de dólares, aún pésimamente regulado, después fue saqueado con estos retiros y con otras regulaciones. Hay 20 millones de peruanos en la fuerza laboral mínimo, ¿cuántos de ellos tienen capacidad de ahorrar para que en un fondo de capitalización tengan una jubilación de S/6.000? Poquísmos. Medio millón, 6.000”, cuestionó.

Para el economista, se debe facilitar a los adultos que estén por jubilarse en los próximos 10 años la mayor libertad para que ahorren con el mayor cuidado. Además, resaltó la importancia de que el sistema debe ser estrictamente regulado. “No politiqueramente, sino técnicamente, diversificando sus riesgos para que tengan algo. Tal vez se deba cerrar un par de ministerios para ahorrar esa plata. Y en el futuro, para los jóvenes, no obligarlos a ahorrar en ningún sistema, pero tener muchas alternativas de ahorro y de jubilación estrictamente supervisadas”, agregó.