Congreso evalúa trasladar cuatro feriados al lunes siguiente: ¿por qué y cuál es su impacto?

Las fechas que podrían moverse son el 7 de junio, el 23 de julio, el 6 de agosto y el 1 de noviembre. Foto: composición/Andina

Las fechas que podrían moverse son el 7 de junio, el 23 de julio, el 6 de agosto y el 1 de noviembre. Foto: composición/Andina

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un dictamen que podría cambiar la forma en que se celebran los feriados en Perú 2025. La propuesta, pendiente de debate en el Pleno, plantea que cuatro fechas del calendario nacional ya no se descansen en su día exacto, sino que se trasladen al lunes inmediato posterior, con la finalidad de generar fines de semana largos y reducir la pérdida de jornadas productivas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

¿Qué feriados se trasladarían al lunes?

El dictamen modifica el artículo 7 del Decreto Legislativo 713, estableciendo que solo algunos feriados mantendrán su carácter inamovible. Entre ellos figuran Año Nuevo, Jueves y Viernes Santo, el Día del Trabajo, Fiestas Patrias, Santa Rosa de Lima, el Combate de Angamos, la Inmaculada Concepción, la Batalla de Ayacucho y Navidad.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

En cambio, los siguientes pasarían a trasladarse automáticamente al lunes:

7 de junio : Batalla de Arica y Día de la Bandera

: Batalla de Arica y Día de la Bandera 23 de julio : Día de la Fuerza Aérea del Perú

: Día de la Fuerza Aérea del Perú 6 de agosto : Batalla de Junín

: Batalla de Junín 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Por ejemplo, si el 1 de noviembre cae domingo, el descanso oficial se trasladaría al lunes 2 de noviembre, con el fin de que los trabajadores no pierdan ese feriado.

Feriados regionales y competencias estatales

El dictamen también impacta en los feriados regionales y gremiales, que deberán celebrarse el lunes posterior a su fecha original. Además, establece que:

Solo el Congreso podrá declarar nuevos feriados.

podrá declarar nuevos feriados. El Ejecutivo definirá los días no laborables, sustentando su impacto con el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) .

definirá los días no laborables, sustentando su impacto con el . Los gobiernos regionales y locales perderán la facultad de crear feriados.

El texto del dictamen resalta que la finalidad es “evitar la inseguridad jurídica y optimizar la productividad laboral”. Al concentrar los feriados en lunes, se busca dar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar los fines de semana largos, lo que podría dinamizar sectores como el turismo.

Sin embargo, este cambio también plantea interrogantes sobre su impacto real en la productividad y el respeto a las conmemoraciones cívicas y religiosas.

Impacto económico de mover los feriados a lunes

El análisis económico es uno de los puntos más controvertidos. Según Cristian Orellana Quispe, docente de Economía en la Universidad Privada del Norte, los feriados tienen un costo considerable para la productividad.

“Según el Banco Central de Reserva y algunos gremios de empresas, se han calculado pérdidas anuales superiores a los S/6.000 millones. Y cada feriado implica aproximadamente un costo de S/420 millones en la economía de nuestro país”, afirmó en entrevista con La República.

Los sectores más golpeados serían comercio, construcción y manufactura, mientras que las pymes tendrían mayores dificultades para cubrir el pago extra a trabajadores que laboran en feriados.

“Si un feriado cae domingo y se traslada al lunes, estaríamos quitando dinamismo a la economía, más en sectores donde la continuidad es fundamental, como la minería, la salud o la energía”, advirtió.

Aunque el turismo, la hotelería y los restaurantes se beneficiarían con fines de semana largos, Orellana señaló que “ese impacto positivo no compensa las pérdidas que afronta el sector productivo del país”.

Además, recordó que el modelo guarda similitud con la Ley Emiliani de Colombia, vigente desde 1983, que trasladó feriados a los lunes. “En Colombia hubo un efecto positivo en turismo, pero también pérdidas en manufactura y productividad industrial”, explicó.

Llamado a los gremios empresariales y al Ejecutivo

El economista subrayó que se requieren pronunciamientos técnicos antes de aprobar la reforma. “Definitivamente los que sí van a estar muy afectados son las empresas formales. Necesitamos que se pronuncien la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los gremios empresariales y el propio Ministerio de Trabajo, para saber en qué se han basado los congresistas con esta propuesta”, sostuvo.

Asimismo, recomendó que cualquier política pública de este tipo “debe considerar mecanismos de compensación, planificación anticipada y adecuación sectorial, para maximizar beneficios y mitigar costos”.

Próximos pasos

El dictamen aprobado en la Comisión deberá ser debatido en el Pleno del Congreso. De recibir luz verde, podría aplicarse desde 2026, transformando la manera en que se gestionan los feriados en el país y abriendo un debate entre turismo y productividad.