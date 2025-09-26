Perumin 37: presidente de Cumbre Minera respalda lucha contra la minería ilegal

La lucha contra la minería ilegal fue uno de los ejes centrales en la disertación de José Augusto Palma, presidente de la Cumbre Minera, durante la clausura de Perumin 37 en Arequipa. El directivo alertó sobre los riesgos de esta actividad ilícita para la seguridad y las instituciones del país. Durante su intervención, enfatizó que “requerimos una lucha frontal contra la ilegalidad. Sobre la minería ilegal, se destacó su implacable avance”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Palma señaló que existe una “preocupante coyuntura política de cara a las siguientes elecciones”. Agregó que los políticos se equivocan al creer que apoyar la minería ilegal les dará beneficios, pues la ciudadanía rechaza estas prácticas.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Para respaldar su afirmación, citó una encuesta nacional. “Más del 75% de los peruanos encuestados, consideran que la ley minería ilegal es un delito que representa una amenaza para su seguridad y la de su familia, es decir, la rechaza”.

Palma hizo un llamado a las instituciones y al sector privado para no ceder frente a estas actividades ilícitas. “Debe exigir y apoyar al Estado en la lucha frontal contra la ley ilegal y el crimen organizado”.

Critican al Minam por exceso de tramitología

Palma saludó la decisión del Ministerio de Energía y Minas de no ampliar el Reinfo y haberlo depurado recientemente. Además, criticó al Ministerio del Medio Ambiente por “exigir estudios de impacto ambiental de 20 mil páginas y demorarse 4 años para aprobarlos, no hace a un proyecto más sostenible”.

El presidente de la Cumbre Minera también remarcó la urgencia de un sistema de permisos más eficiente y eficaz, que no genere trabas ni fomente la corrupción.

Finalmente, hizo un llamado a mantenekr la confianza en la inversión, resaltando que, pese a las dificultades, las compañías siguen apostando por el Perú, como Teck Resources con Zafranal o First Quantum Minerals con los proyectos La Granja y Haquira. Advirtió que el país no puede perder tiempo, pues existen 67 proyectos mineros valorizados en más de 64 mil millones de dólares distribuidos en 19 regiones listos para ejecutarse.

No hay ampliación al Reinfo

Por otro lado, la presidenta Dina Boluarte, ratificó que el plazo para la formalización REINFO solo será hasta diciembre de este año.