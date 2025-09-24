"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, participó en el Foro del Agua de Perumin 37, en Arequipa. Foto: Perumin

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, participó en el Foro del Agua de Perumin 37, en Arequipa. Foto: Perumin

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ángel Manero, enfatizó que la nueva política del Gobierno sobre los derechos de uso de agua prioriza a la minería por sobre la agricultura. Su sector es el que regula los derechos del recurso hídrico para las diferentes actividades económicas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Manero informó sobre esta nueva política durante el Foro del Agua, durante Perumin 37 en Arequipa. "Nosotros decimos que, si tenemos que elegir en momentos de urgencia y escasez entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería, porque es la actividad que más flujo de caja le da al país", dijo el ministro.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

En esa línea, el titular del MIDAGRI explicó que la lógica es que las ganancias de la minería potenciarán proyectos de infraestructura para dotar de agua a la agricultura, como nuevas represas y canales.

"Y con ese flujo de caja podemos construir la infraestructura para darle agua a la agricultura en el mediano plazo. La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera (...). La minería está en nuestra prioridad de actividades económicas en cuanto a los derechos del agua", redondeó Manero.

Consumo poblacional siempre será prioridad

Vale mencionar que Manero remarcó que en caso exista una competencia de derechos de uso de agua entre población y minería, se dará prioridad al consumo humano.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego sostuvo que el Perú no tiene escasez de agua, pero lo que falta es infraestructura para almacenarla. Refirió que en cartera hay 25 proyectos de irrigación.

En el caso de Arequipa, informó que en octubre se lanzará la licitación de la represa de Yanapuquio, destinada para el Valle de Tambo (Islay). Estima que ello allanaría la viabilidad del proyecto Tía María, pues el agua dejaría de ser un tema de conflicto.