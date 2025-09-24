HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Curwen en La República | Desmentimos el discurso de Dina en la ONU

Política

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

Gobierno dará prioridad a la minería sobre la agricultura en el uso del agua. Ángel Manero justificó la decisión al afirmar que la actividad minera genera cuantiosos ingresos, con los que se podría financiar infraestructura hídrica para el agro.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, participó en el Foro del Agua de Perumin 37, en Arequipa. Foto: Perumin
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, participó en el Foro del Agua de Perumin 37, en Arequipa. Foto: Perumin

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ángel Manero, enfatizó que la nueva política del Gobierno sobre los derechos de uso de agua prioriza a la minería por sobre la agricultura. Su sector es el que regula los derechos del recurso hídrico para las diferentes actividades económicas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Manero informó sobre esta nueva política durante el Foro del Agua, durante Perumin 37 en Arequipa. "Nosotros decimos que, si tenemos que elegir en momentos de urgencia y escasez entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería, porque es la actividad que más flujo de caja le da al país", dijo el ministro.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

En esa línea, el titular del MIDAGRI explicó que la lógica es que las ganancias de la minería potenciarán proyectos de infraestructura para dotar de agua a la agricultura, como nuevas represas y canales.

"Y con ese flujo de caja podemos construir la infraestructura para darle agua a la agricultura en el mediano plazo. La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera (...). La minería está en nuestra prioridad de actividades económicas en cuanto a los derechos del agua", redondeó Manero.

PUEDES VER: José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea”

lr.pe

Consumo poblacional siempre será prioridad

Vale mencionar que Manero remarcó que en caso exista una competencia de derechos de uso de agua entre población y minería, se dará prioridad al consumo humano.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego sostuvo que el Perú no tiene escasez de agua, pero lo que falta es infraestructura para almacenarla. Refirió que en cartera hay 25 proyectos de irrigación.

En el caso de Arequipa, informó que en octubre se lanzará la licitación de la represa de Yanapuquio, destinada para el Valle de Tambo (Islay). Estima que ello allanaría la viabilidad del proyecto Tía María, pues el agua dejaría de ser un tema de conflicto.

Notas relacionadas
Perú y Chile proyectan vender productos de cobre a la Nasa en los próximos 15 años

Perú y Chile proyectan vender productos de cobre a la Nasa en los próximos 15 años

LEER MÁS
José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea”

José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea”

LEER MÁS
Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

Arzobispo de Arequipa pidió por víctimas de la minería ilegal durante Perumin 37: "Te pedimos padre celestial por las víctimas de la minería ilegal"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

LEER MÁS
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

LEER MÁS
Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

LEER MÁS
Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

LEER MÁS
Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Revelan imágenes inéditas del accidente que tuvo Pamela López con sus hijos con Christian Cueva en la Panamericana Sur

OCDE mejora proyecciones de crecimiento mundial, pero alerta que aranceles de Trump podrían frenarlo

Inician acciones contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

Política

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota