Dictan prisión preventiva para sujeto investigado por tentativa de feminicidio

Víctima de 17 años fue atacada con arma blanca por su expareja.

El juez argumentó riesgo de fuga y graves indicios de culpabilidad. Fuente: Difusión.
El 8vo juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa sub-especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Gonzalo Villagra Ambroncio, ordenó la prisión preventiva por el plazo de 9 meses para Fernando Quispe Cahua (22), quien es investigado por el presunto delito de feminicidio, en grado de tentativa, en agravio de su expareja de 17 años de edad.

De acuerdo a la Investigación del Ministerio Público, la agresión habría ocurrido el pasado viernes 19 de septiembre de 2025 en el distrito de Santa Rita de Siguas. El imputado, interceptó a su expareja a la salida de su trabajo y la atacó con una navaja, causándole serias heridas en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por transeúntes, quienes la llevaron al hospital de Majes; posteriormente, la policía logró la captura del procesado.

En audiencia, el juez consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados; asimismo, concluyó que existe peligro de fuga, toda vez que la prognosis de pena superaría los 15 años de cárcel y por la ausencia de arraigos que aseguren la permanencia del procesado durante las investigaciones.

Debido a ello, se ordenó la reclusión Fernando Quispe Cahua en un penal que designe el INPE, hasta que concluyan las investigaciones.

