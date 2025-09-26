HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Dina Boluarte clausura Perumin: "No queremos más conflictos sociales ni desorden porque tampoco lo vamos a permitir"

La mandataria afirmó que "combate de forma estratégica a la minería ilegal" y espera que desde el Congreso aprueben antes de fin de año la nueva ley MAPE para formalizar a pequeños mineros. Además, resaltó la meta de Perú y Chile de concentrar el 51% del cobre mundial en 15 años.

Dina Boluarte clausuró la convención minera en Arequipa, edición 37.
Dina Boluarte clausuró la convención minera en Arequipa, edición 37.

La presidenta Dina Boluarte clausuró la 37° edición de la convención minera Perumin en Arequipa con un mensaje en el que afirmó que su gobierno "combate de manera estratégica contra la minería ilegal".

Boluarte indicó que "la verdadera riqueza de un país no se mide solo por sus recursos naturales, sino también por su capacidad para transformarlos en productos que generen desarrollo y valor agregado".

Sobre la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), señaló que su gestión ha depurado el registro de formalización y que trabaja con los mineros dispuestos a cumplir la ley. Recordó que el plazo para formalizarse vence el 31 de diciembre y que en agosto el Ejecutivo presentó al Congreso 11 puntos clave para una nueva ley MAPE referidos a cambios en régimen de concesiones, incentivos a la suscripción de contratos de explotación y trazabilidad de minerales.

"Esperamos que el Congreso pueda acoger estas recomendaciones y aprobar una nueva ley Mape con sentido de unidad nacional. No queremos más conflictos sociales, no queremos desorden porque tampoco lo vamos a permitir. Creo que en el diálogo sincero, el interés nacional debe prevalecer en esa conversación amistosa, llegar a puntos de acuerdo donde el país tenga que ganar", advirtió.

La mandataria indicó que "mi gobierno no pacta con lo ilegal". "No solo le decimos no a la minería ilegal, sino que la combatimos de forma estratégica”. En esa línea, destacó la intervención estatal en Pataz (La Libertad) para controlar la criminalidad y fiscalizar el uso de insumos químicos.

Entre los hitos, mencionó la firma de un memorándum de entendimiento entre los ministerios de Energía y Minas de Perú y Chile para fortalecer la cooperación bilateral en el mercado del cobre. Actualmente, ambos países producen el 40% de la demanda mundial, con la meta de alcanzar el 51% en los próximos 15 años.

Finalmente, Boluarte informó que, al cierre de julio, las transferencias por canon minero ascendieron a S/ 8.941 millones, el mayor componente de recursos fiscales para las regiones.

