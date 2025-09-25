HOYSuscripcion LR Focus

Más de 600 escolares de Caravelí recibieron charlas para prevenir la violencia

Módulo Judicial Integrado de CSJAR llega a zonas alejadas para orientar a estudiantes frente a incremento de grave flagelo social.

Instituciones de Caravelí recibieron estas jornadas que promueven el trabajo conjunto entre docentes y familias. Fuente: Difusión.
Instituciones de Caravelí recibieron estas jornadas que promueven el trabajo conjunto entre docentes y familias. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención de la violencia familiar en todas sus formas, profesionales expertos del Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, impartieron charlas sobre bullying, violencia familiar y acoso sexual en distintas instituciones educativas de varios distritos de la provincia de Caravelí.

La psicóloga Mirella Sucasaca Bernal, explicó -de manera clara- los impactos emocionales, sociales y físicos que genera la violencia, incentivando a los estudiantes a poner límites, expresar sus emociones y buscar apoyo oportuno.

Las instituciones educativas beneficiadas con estas jornadas de prevención fueron Independencia del Perú y San Miguel (Caravelí), María del Pilar (Achanizo), San Francisco de Asís (Jaqui), Francisco Flores Berruezo (Bella Unión) e Indalecio Trillo (Puerto Lomas). En algunos colegios, los docentes reforzaron estos mensajes, promoviendo un trabajo conjunto entre escuela y familia.

Por su parte, los asistentes jurisdiccionales Yohana Sotomayor Longa y Yerson Ugarte Lima detallaron, en un lenguaje sencillo, la ruta de atención en casos de violencia familiar y los alcances de la Ley N.° 30364. La dinámica de diálogo permitió absolver las dudas de los estudiantes, generando un espacio de confianza y participación activa. Las jornadas contaron con el apoyo logístico de Anderson Benavente Zegarra y Lizardo Tohalino Candia.

