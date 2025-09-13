De acuerdo con Petroperú, esta operación representa su séptimo hito en el presente año. Foto: composición LR/Petroperú

Luego de concretar el segundo despacho de ácido sulfúrico a Chile, Petroperú informó que completó con éxito la exportación de 49.100 barriles de gasolina de 84 octanos desde las instalaciones de la Refinería de Talara hacia los puertos colombianos de Tumaco (29.000 barriles) y Buenaventura (20.100 barriles).

El cargamento fue transportado por el buque tanque MT Pheasant, de bandera de Singapur, a través del Muelle de Carga Líquida (MU2) bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y protección ambiental. De igual forma, se utilizó tecnología de punta en el proceso para garantizar la eficiencia y trazabilidad del producto.

"Esta exportación representa el séptimo hito para Petroperú en el presente año, al demostrar la capacidad de la Refinería Talara de producir combustibles que cumplen con estándares internacionales de calidad. De esta manera, el Perú se consolida como un socio energético en la región y contribuye a la integración comercial con Colombia", indicaron desde la petrolera estatal.

Petroperú y sus principales hitos

Consultado por RPP Noticias, Alejandro Narváez, presidente del Directorio de Petroperú, destacó los dos despachos de ácido sulfúrico de alto valor a Chile que se realizaron desde la Nueva Refinería de Talara. El último de ellos fue un cargamento de 16.765 toneladas métricas de este producto que se embarcaron en el buque tanque MT CONCON TRADER.

"Una de las líneas de negocio que tenemos es abrir mercados internacionales. Tenemos excedentes que nos permiten realizar estas colocaciones en países como Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Colombia. Creo que es la primera vez en la historia de Petroperú que vamos abriendo caminos y es una muestra de nuestra vocación internacional", declaró.

