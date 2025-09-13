HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Refinería de Talara: Petroperú exportó más de 49.000 barriles de gasolina de alto octanaje a Colombia

Carga fue transportada desde la Refinería de Talara hasta los puertos colombianos de Tumaco y Buenaventura. Operación afianza la presencia de Petroperú en la región.

De acuerdo con Petroperú, esta operación representa su séptimo hito en el presente año. Foto: composición LR/Petroperú
De acuerdo con Petroperú, esta operación representa su séptimo hito en el presente año. Foto: composición LR/Petroperú

Luego de concretar el segundo despacho de ácido sulfúrico a Chile, Petroperú informó que completó con éxito la exportación de 49.100 barriles de gasolina de 84 octanos desde las instalaciones de la Refinería de Talara hacia los puertos colombianos de Tumaco (29.000 barriles) y Buenaventura (20.100 barriles).

El cargamento fue transportado por el buque tanque MT Pheasant, de bandera de Singapur, a través del Muelle de Carga Líquida (MU2) bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y protección ambiental. De igual forma, se utilizó tecnología de punta en el proceso para garantizar la eficiencia y trazabilidad del producto.

"Esta exportación representa el séptimo hito para Petroperú en el presente año, al demostrar la capacidad de la Refinería Talara de producir combustibles que cumplen con estándares internacionales de calidad. De esta manera, el Perú se consolida como un socio energético en la región y contribuye a la integración comercial con Colombia", indicaron desde la petrolera estatal.

lr.pe

Petroperú y sus principales hitos

Consultado por RPP Noticias, Alejandro Narváez, presidente del Directorio de Petroperú, destacó los dos despachos de ácido sulfúrico de alto valor a Chile que se realizaron desde la Nueva Refinería de Talara. El último de ellos fue un cargamento de 16.765 toneladas métricas de este producto que se embarcaron en el buque tanque MT CONCON TRADER.

"Una de las líneas de negocio que tenemos es abrir mercados internacionales. Tenemos excedentes que nos permiten realizar estas colocaciones en países como Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Colombia. Creo que es la primera vez en la historia de Petroperú que vamos abriendo caminos y es una muestra de nuestra vocación internacional", declaró.

lr.pe

Hasta el momento, la petrolera estatal ha resaltado seis hitos que la consolidan en la región:

  1. La Refinería Iquitos envió al exterior más de 80.000 barriles de IFO 180 hacia la ciudad de Manaos, en Brasil, el 12 de mayo de este año.
  2. Petroperú exportó a Ecuador más de 100.000 barriles de combustible de aviación Turbo Jet A-1, 5 de agosto.
  3. La Refinería Talara consolidó sus operaciones despachando gasolinas de alto octanaje a mercados premium a St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, 17 de agosto.
  4. La Refinería de Talara recibió un millón de barriles de crudo oriente adquiridos a Ecuador el pasado 19 de agosto.
  5. Petroperú despachó más de 19 mil toneladas de ácido sulfúrico de alta pureza con destino al puerto de Mejillones en Chile, 29 de agosto de 2025.
  6. Petroperú llevó a cabo el segundo envío de ácido sulfúrico desde la Refinería Talara hacia Chile, el último 8 de septiembre.
  7. Desde las instalaciones de la Refinería Talara, Petroperú concretó la exportación de 49.100 barriles de gasolina de 84 octanos hacia Colombia, el 12 de septiembre.

