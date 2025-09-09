HOYSuscripcion LR Focus

Petroperú concreta segundo despacho de más de 16.000 toneladas de ácido sulfúrico a Chile

Este es el segundo cargamento de ácido sulfúrico que parte desde la Refinería Talara hacia el puerto de Barquito en Chile. De acuerdo con el presidente de Petroperú, se buscan abrir mercados internacionales.

Según Petroperú, este despacho forma parte de la nueva estrategia comercial impulsada por su directorio. Foto: composición LR/Petroperú
Según Petroperú, este despacho forma parte de la nueva estrategia comercial impulsada por su directorio. Foto: composición LR/Petroperú

A pocos días de finalizar el primer despacho de ácido sulfúrico de alto valor a Chile, Petroperú informó que realizó con éxito el segundo cargamento desde la Nueva Refinería de Talara (NRT). En total, fueron 16.765 toneladas métricas de este producto que se embarcaron en el buque tanque MT CONCON TRADER el pasado 6 y 7 de septiembre.

El destino fue el puerto de Barquito, en la región de Atacama, Chile. El ácido sulfúrico enviado es fabricado por la nueva Unidad WSA (Ácido Sulfúrico de Gas Húmedo), que es parte del Proyecto de Modernización de la NRT. Esta planta, que cuenta con la licencia de la prestigiosa empresa danesa Haldor Topsoe, representa un avance tanto tecnológico como ambiental.

Asimismo, hay que anotar que, la Unidad WSA tiene una capacidad de producción de 560 toneladas diarias, lo que ha facilitado a Petroperú ingresar en el mercado de exportación de este insumo industrial, esencial para sectores como la minería y la industria química.

"Una de las líneas de negocio que tenemos es abrir mercados internacionales. Tenemos excedentes que nos permiten realizar estas colocaciones en países como Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Colombia. Creo que es la primera vez en la historia de Petroperú que vamos abriendo caminos y es una muestra de nuestra vocación internacional", declaró Alejandro Narváez, presidente del Directorio de Petroperú, a RPP Noticias.

Petroperú despacha primeros cargamentos a Chile

De acuerdo con Petroperú, este segundo despacho a Chile se enmarca en el contrato vigente con la empresa HEXAGON TRADING AG, a través del cual, la empresa estatal se ha comprometido a proporcional un total de 160.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico de alta concentración, proveniente de la moderna infraestructura de la refinería.

"Con este segundo embarque, la Refinería Talara consolida su posición como un actor relevante en el mercado regional de productos industriales y refuerza su contribución al desarrollo económico del país", resaltaron.

Como se recuerda, Petroperú completó el pasado 30 de agosto la exportación de aproximadamente 19.800 toneladas de de ácido sulfúrico de alta pureza con rumbo a Chile. Este primer embarque se ejecutó desde el Muelle de Carga Líquida N°1 de Talara hacia el buque tanque Pheasant. La nave zarpó con destino al Puerto de MejillonesRegión de Antofagasta.

Según el gerente general de la empresa estatal, Óscar Vera, esta fue la primera vez que se materializa un despacho de este producto al país sureño. Además, destacó que la NRT se encuentra en una etapa de plenitud de sus operaciones y eso, les permite tener un abastecimiento de los volúmenes de producción.

Finalmente, subrayó el rol de Petroperú para garantizar el suministro de combustibles en todo el país. Dijo que, seguirán trabajando bajo estándares altos en materia ambiental para afianzar un proceso de refinación más limpio, eficiente y circular.

