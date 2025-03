Petroperú busca nuevo socio para operar el lote 192, ubicado en la región de Loreto. Su presidente Alejandro Narváez, espera que en los próximos tres meses se defina este asunto. No pierde la oportunidad de cuestionar los recientes procesos de licitación de Perupetro en los Lotes I y VI de Talara y anticipa una mejora de los resultados financieros de febrero.

-Respecto a la licitación de los lotes I y VI, Perupetro ha comunicado que los consorcios no cumplen con los requisitos de calificación por incapacidad económica. ¿cómo han tomado esta decisión?

-- Bueno, yo creo que toda esta tarea ha sido competencia de Perupetro. Pareciera ser que la evaluación no ha sido tan certera, razón por la cual, lo acaba de observar la Contraloría. Eso es una señal de que el trabajo que se hizo en el proceso de evaluación no fue correcto. ¿Qué implicancias tendría esto? Pues, si se descalifica al ganador, el segundo puesto asumiría y si esta empresa tampoco califica, nosotros asumiríamos como establece el reglamento. Yo creo que eso estaría muy bien para Petroperú.

-Como usted menciona, Petroperú quedó en tercer lugar con un puntaje de 169,016 para operar el lote I en Talara. ¿cuál es la producción en ese campo petrolero?

El lote I está en torno a 400 o 500 barriles y el lote VI tiene cerca de 1.500 o 1.600. Hemos estabilizado la producción, pero no se hicieron grandes inversiones en esos lotes porque teníamos un periodo de uso de solo dos años, que es poco tiempo, para hacer una inversión significativa. Ahora, si esos lotes continuasen en el ámbito de Petroperú, seguramente invertiríamos algo más para mejorar la producción.

-En el caso del lote VI, ustedes quedaron fuera de carrera luego de que Perupetro rechazara su participación con UNNA. ¿cómo se dio esta situación y cuál es el nivel de producción en este lote?

- Sí, efectivamente nos presentamos en consorcio con otra empresa privada. Aquí ha habido algo que nosotros no llegamos a entender porque Perupetro debiera haber evaluado previamente a las empresas que estaban postulando y aceptó su participación. Sin embargo, ya en el proceso fue descalificada la otra empresa. Lamentablemente, eso nos ha afectado. El error es no haber filtrado adecuadamente porque había distintas versiones con respecto a la situación legal de la empresa.

--A través de un pronunciamiento, la Sociedad Nacional de Minería señaló que el cambio en la presidencia de Perupetro buscaría favorecer a Petroperú. ¿qué opinión le merece ello?

Yo creo que las declaraciones que se han escuchado no han sido tan afortunadas. La prueba está en que los técnicos que están dirigiendo Perupetro y el propio expresidente de esta institución, no estuvieron a la altura de este desafío de seleccionar a las empresas que tengan experiencia y solvencia financiera para operar los lotes I y VI.

-¿Ha tenido la oportunidad de conversar con Pedro Chira, nuevo presidente de Perupetro?

-Al actual presidente no lo conozco personalmente. No he tenido ninguna participación directa o indirecta en su elección. Solo sé que es un profesional reconocido y que tiene experiencia en el sector. Le deseo que tenga una buena gestión al frente de la empresa y que la maneje con eficiencia.

-En caso de que Petroperú no continúe operando los lotes I y VI de Talara, ¿cuáles serían las implicancias?

-Una de las ventajas que tienen las empresas del sector hidrocarburos es que tengan negocios integrados, campos propios y a la vez, el trabajo de refinación, que es el downstream. Tenemos una pequeña participación en upstream con los lotes I,VI, Z-69 y X, donde se produce una cantidad no tan significativa, pero eso aporta a la economía de Petroperú. Vamos a poner un ejemplo sencillo: en el norte, el costo de producción de un barril está en torno a US$35 o US$40 el barril y el precio internacional está en US$70. Por lo tanto, esa diferencia es significativa. Esa es la renta petrolera que finalmente un privado se lleva. Si esos lotes pasan al ámbito privado, Petroperú no tendría esa ganancia que también contribuye a los ingresos públicos. Así que, desde esa mirada afecta al Estado. Por eso, importa tener campos propios.

- Altamesa abandonó el país dejando deudas y ahora ustedes tendrán que buscar otro socio estratégico para el lote 192. ¿cuál es la magnitud del incumplimiento de Altamesa y ya tienen candidatos para reemplazarla?

-Sí, este problema de Altamesa también es obra humana. Quiero decir que ha sido producto de una selección equivocada. Quienes trabajaron en esa tarea de seleccionar a la empresa operadora, cometieron errores. Ya con la experiencia pasada, estamos buscando un nuevo socio que reemplace a Altamesa y esperamos tener el olfato necesario para lograrlo, deseando que sea una empresa solvente y que tenga experiencia en este tipo de negocios en el sector de hidrocarburos. Probablemente, en los próximos tres meses ya tengamos a este socio. Hay importantes empresas interesadas que quieren trabajar con Petroperú.

-En el Oleoducto Norperuano no hay producción petrolera en la zona y es víctima de constantes atentados. ¿Usted considera que debería ser operado por Perupetro o por un tercero?

-Bueno, el Oleoducto es un activo crítico nacional. Si bien nosotros estamos con el trabajo de mantenerlo operativo, eso nos cuesta mucho dinero. Aproximadamente, US$90 a US$100 millones anuales. Si nosotros le quitáramos esos gastos y eso lo contabilizáramos como ingreso de Petroperú, evidentemente estaríamos en azul.

-¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a los inversionistas privados?

-Que tengan confianza en la empresa del Estado que está dirigida por un equipo de profesionales de comprobada solvencia moral y experiencia. Petroperú juega un rol importante para el país. Estamos en la costa, sierra y selva con nuestros productos y servicios, los cuales ofrecen precios accesibles para la gente. La prueba más cercana es el galón de gasolina que es casi 10% más barato que la competencia. Finalmente, nuestra contribución a la historia es importante, tanto al PBI como con impuestos directos e indirectos.

Refinería de Talara y proyecciones

-Expresidentes de Petroperú han cuestionado los desperfectos que sufrió la refinería de Talara e incluso se habló de una paralización no por motivos comerciales, sino técnicos. ¿cuál es la situación de la NRT?

-El estado actual es muy bueno. Todas sus unidades están operando perfectamente. En el caso del flexicoking, está cargando cerca de 14.000 barriles diarios, casi en su máxima capacidad. Por lo tanto, esos infundios de algunos interesados de que la empresa no funcione, no se ajustan a la verdad. Ha habido altibajos en enero por algunos problemas puntuales, pero felizmente tenemos profesionales de primer nivel que rápidamente salen al frente y resuelven problemas.

-Ustedes señalaron que mantienen una comunicación cercana con la empresa licenciataria Exxon Mobil. Sin embargo, un expresidente de Petroperú dejó entrever que se manipuló y se arrancó la unidad de Flexicoking contra la recomendación de ellos. ¿qué respondería?

Yo no entiendo sinceramente a algunos expresidentes de Petroperú que reniegan de la empresa donde ellos trabajaron. Yo creo que es hasta una especie de falta de ética profesional y gratitud a la empresa donde tomaron decisiones e hicieron grandes contratos. Yo creo que por ahí no va el camino de un profesional que tenga una buena reputación.

-Moody's le otorgó una calificación ‘B3′ con perspectiva estable a Petroperú y avizoró que el EBITDA registre una mejora en 2025. ¿cuál es el significado de esta calificación y cómo cree que vengan las de las otras agencias?

-Esperamos que tanto Fitch como Standard & Poor's vayan en la misma línea que Moody's. Ojalá que se sumen a esta corriente positiva y menos pesimista con respecto a nuestra empresa. Yo siempre sostengo que las cifras que exhibimos y reportamos trimestralmente a la SMV están dando señales de mejora. Hemos salido de un hoyo profundo, pero sí hay indicios de que este año será bastante mejor comparado con el ejercicio 2023-2024.

-¿Ya se conocen las cifras de febrero?

-Sí, tenemos un margen positivo de 29 millones, si mal no recuerdo. También, tenemos un EBITDA positivo comparado con los años anteriores. En estos días vamos a publicar las cifras de febrero y seguramente, también el de marzo. En la primera semana de abril reportamos esa información a la SMV.

-Ud anunció que Pryce auditará los estudios financieros del 2024. ¿ya se firmó el contrato?

En estos días. De hecho, hay una conversación permanente con Pryce y sé que a fines de junio, deberán presentar el informe final de auditoria. Ese es el acuerdo primigenio y creo que se va a mantener eso.

-¿Cuáles son las deudas del Estado con Petroperú y a cuánto ascienden?

Hay una deuda que creo que es bueno señalar con nombre propio. Por ejemplo, nosotros en algún momento asumimos la ley 20530, cuando no era competencia de Petroperú. Además, tenemos el fondo de compensación, que no han sido devueltos y otros pequeños impuestos. Sumando todo eso, estamos hablando más o menos S/1.500 millones, que, en algún momento, el Estado honrará con Petroperú.

-Usted señaló que el objetivo de Petroperú es lograr el 38% de participación en el mercado nacional. ¿Qué estrategias de comercialización vienen impulsando para lograr este objetivo?

-Esperamos alcanzar lo que nos hemos propuesto como meta para este ejercicio. Hay un gran esfuerzo que está desplegando la gerencia comercial y quienes trabajamos en Petroperú. Ahora mismo, estamos en torno al 30%, es decir, en poco tiempo hemos recuperado 5 puntos porcentuales que no es fácil, tomando en cuenta que competimos en un mercado muy duro. Estoy convencido de que nuestra área comercial va a estar a la altura de los retos y que podamos cerrar este año con una cuota de participación importante.

-¿Cómo espera acabar el año en cuanto al proceso de recuperación financiera y reestructuración que mandata el decreto de Urgencia del Ejecutivo?

Estamos cumpliendo estrictamente el Decreto de Urgencia 013-2024. Lo que fundamentalmente se pide allí es el ajuste de gastos y costos del 30% para este año. Yo sé que lo vamos a cumplir. Con respecto a la transformación integral, estamos ya en el proceso de contratación de una empresa que nos acompañe en ese proceso. Hay comisiones encargadas de ese trabajo que nos reportan periódicamente los avances.