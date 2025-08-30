HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Economía

Refinería de Talara: Petroperú inició exportación de más de 19.000 toneladas de ácido sulfúrico a Chile

Primer despacho a Chile marca el ingreso de este nuevo producto al mercado internacional. Operación forma parte de la estrategia comercial de Petroperú.

La carga inicial se ejecutó con éxito desde el Muelle de Carga Líquida N°1 de la Refinería de Talara. Foto: Andina
La carga inicial se ejecutó con éxito desde el Muelle de Carga Líquida N°1 de la Refinería de Talara. Foto: Andina

Luego de completar la exportación a Ecuador de 137.500 barriles de Turbo Jet A- 1, Petroperú informó acerca de otro hito en la operación de la Refinería de Talara, ubicada en Piura. Se trata del primer despacho a Chile de más de 19.000 toneladas de ácido sulfúrico de alto valor, un producto de alta concentración.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La carga inicial se realizó desde el Muelle de Carga Líquida N°1 de Talara hacia el buque tanque Pheasant, con destino al puerto de Mejillones en el país sureño. De esta manera, la petrolera estatal busca consolidar su ingreso en un nuevo mercado de productos de especialidad y fortalecer su proyección internacional.

“Venimos cumpliendo objetivos prioritarios que nos planteamos para el presente año, que son la optimización de la Nueva Refinería Talara, el aumento del nivel de cuota de mercado y la internacionalización de nuestros productos. Somos optimistas para cada uno de nuestros lineamientos, en beneficio de la sostenibilidad operativa y financiera de la empresa”, sostuvo Alejandro Narváez, presidente del Directorio de Petroperú.

PUEDES VER: Petroperú bajo la lupa: Fitch reafirma su calificación por falta de liquidez y respaldo estructural

lr.pe

Petroperú exportó ácido sulfúrico a Chile

De acuerdo con la empresa estatal, la exportación de ácido sulfúrico de alta pureza a Chile es un ejemplo de la diversificación de su portafolio hacia productos de alto valor para competir en los mercados internacionales. Gracias a la Unidad de Ácido Sulfúrico (WSA), una planta de tecnología de punta licenciada por la firma Haldor Topsoe, se ha podido materializar esta operación.

Y es que dicha unidad permite procesar gases ácidos residuales de la refinería y los convierte en un producto comercial de alta pureza, con una capacidad de 560 toneladas por día. Este procedimiento evita que millones de toneladas de azufre contaminen el medio ambiente y se conviertan en ácido sulfúrico, un producto de gran valor comercial para varias industrias, fortaleciendo un modelo de economía circular.

"Es la primera vez que exportamos este producto desde la Refinería de Talara con destino a Chile. La NRT ya está en la etapa de haber llegado a la plenitud de sus operaciones y eso nos permite tener un abastecimiento de altos volúmenes de producción. Por otro lado, en el mercado interno, estamos cercanos al 30% y somos los primeros comercializadores de combustibles en el país", agregó Óscar Vera, gerente general de Petroperú.

De igual forma, destacó el rol que tiene Petroperú para asegurar el suministro continuo de combustibles en todo el país. Subrayó que seguirán trabajando bajo los estándares más altos en materia ambiental para lograr una refinación más limpia, eficiente y circular.

PUEDES VER: Petroperú exportó a Ecuador más de 137.000 barriles de combustible desde la refinería de Talara

lr.pe

Despachos a Ecuador

Anteriormente, Petroperú ya ha exportado Turbo A1 y gasolinas de alto octanaje a países como Ecuador y Estados Unidos, aprovechando la capacidad y eficiencia de su nueva infraestructura. Precisamente, a inicios de agosto, informó que culminó con éxito la descarga de un millón de barriles de crudo oriente procedente de la nación norteña en el Terminal Portuario Bayóvar, en Piura.

El crudo arribó en el buque Lord Byron 21 y fue descargado en un lapso de 105 horas continuas, empleando los cuatro brazos de carga del muelle. Bayóvar tiene la capacidad de recibir buques tanque de hasta 1.5 millones de barriles y dispone de una playa de tanques que totaliza 1,792 MB de almacenamiento.

"

Notas relacionadas
Petroperú bajo la lupa: Fitch reafirma su calificación por falta de liquidez y respaldo estructural

Petroperú bajo la lupa: Fitch reafirma su calificación por falta de liquidez y respaldo estructural

LEER MÁS
Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

LEER MÁS
Refinería de Talara sin auditor: Petroperú anuncia nueva búsqueda para análisis forense

Refinería de Talara sin auditor: Petroperú anuncia nueva búsqueda para análisis forense

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2025: convocan movilización para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: convocan movilización para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Chuck E. Cheese se despide del Perú: la cadena de restaurantes cerrará todos sus locales en el país este 31 de agosto

Chuck E. Cheese se despide del Perú: la cadena de restaurantes cerrará todos sus locales en el país este 31 de agosto

LEER MÁS
Presupuesto 2026 del gobierno contiene bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Presupuesto 2026 del gobierno contiene bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

LEER MÁS
Julio Velarde viajará a Suiza para reunión internacional de gobernadores: ¿cuándo y por qué?

Julio Velarde viajará a Suiza para reunión internacional de gobernadores: ¿cuándo y por qué?

LEER MÁS
BBVA confirma problemas con Plin y banca por internet: usuarios reportaron inconvenientes por redes sociales

BBVA confirma problemas con Plin y banca por internet: usuarios reportaron inconvenientes por redes sociales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

El 64% de empresas ya aplicó despidos en el primer semestre del año, según estudio de Bumeran

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota