La carga inicial se ejecutó con éxito desde el Muelle de Carga Líquida N°1 de la Refinería de Talara. Foto: Andina

Luego de completar la exportación a Ecuador de 137.500 barriles de Turbo Jet A- 1, Petroperú informó acerca de otro hito en la operación de la Refinería de Talara, ubicada en Piura. Se trata del primer despacho a Chile de más de 19.000 toneladas de ácido sulfúrico de alto valor, un producto de alta concentración.

La carga inicial se realizó desde el Muelle de Carga Líquida N°1 de Talara hacia el buque tanque Pheasant, con destino al puerto de Mejillones en el país sureño. De esta manera, la petrolera estatal busca consolidar su ingreso en un nuevo mercado de productos de especialidad y fortalecer su proyección internacional.

“Venimos cumpliendo objetivos prioritarios que nos planteamos para el presente año, que son la optimización de la Nueva Refinería Talara, el aumento del nivel de cuota de mercado y la internacionalización de nuestros productos. Somos optimistas para cada uno de nuestros lineamientos, en beneficio de la sostenibilidad operativa y financiera de la empresa”, sostuvo Alejandro Narváez, presidente del Directorio de Petroperú.

Petroperú exportó ácido sulfúrico a Chile

De acuerdo con la empresa estatal, la exportación de ácido sulfúrico de alta pureza a Chile es un ejemplo de la diversificación de su portafolio hacia productos de alto valor para competir en los mercados internacionales. Gracias a la Unidad de Ácido Sulfúrico (WSA), una planta de tecnología de punta licenciada por la firma Haldor Topsoe, se ha podido materializar esta operación.

Y es que dicha unidad permite procesar gases ácidos residuales de la refinería y los convierte en un producto comercial de alta pureza, con una capacidad de 560 toneladas por día. Este procedimiento evita que millones de toneladas de azufre contaminen el medio ambiente y se conviertan en ácido sulfúrico, un producto de gran valor comercial para varias industrias, fortaleciendo un modelo de economía circular.

"Es la primera vez que exportamos este producto desde la Refinería de Talara con destino a Chile. La NRT ya está en la etapa de haber llegado a la plenitud de sus operaciones y eso nos permite tener un abastecimiento de altos volúmenes de producción. Por otro lado, en el mercado interno, estamos cercanos al 30% y somos los primeros comercializadores de combustibles en el país", agregó Óscar Vera, gerente general de Petroperú.

De igual forma, destacó el rol que tiene Petroperú para asegurar el suministro continuo de combustibles en todo el país. Subrayó que seguirán trabajando bajo los estándares más altos en materia ambiental para lograr una refinación más limpia, eficiente y circular.

Despachos a Ecuador

Anteriormente, Petroperú ya ha exportado Turbo A1 y gasolinas de alto octanaje a países como Ecuador y Estados Unidos, aprovechando la capacidad y eficiencia de su nueva infraestructura. Precisamente, a inicios de agosto, informó que culminó con éxito la descarga de un millón de barriles de crudo oriente procedente de la nación norteña en el Terminal Portuario Bayóvar, en Piura.

El crudo arribó en el buque Lord Byron 21 y fue descargado en un lapso de 105 horas continuas, empleando los cuatro brazos de carga del muelle. Bayóvar tiene la capacidad de recibir buques tanque de hasta 1.5 millones de barriles y dispone de una playa de tanques que totaliza 1,792 MB de almacenamiento.

