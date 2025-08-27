HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Economía

Términos de intercambio marcan récord al crecer 16,2%: Perú gana más por oro y cobre y paga menos por importar

Los términos de intercambio, que miden cuánto gana el Perú por lo que exporta frente a lo que importa, crecieron 16,2% en el segundo trimestre del 2025.

Destacaron el precio del oro que se incrementó 40,8%, el cobre (+14,4%), el zinc (+10,8%) y el café.
Destacaron el precio del oro que se incrementó 40,8%, el cobre (+14,4%), el zinc (+10,8%) y el café. | Andina/BCRP

Los términos de intercambio, que miden cuánto gana el Perú por lo que exporta frente a lo que paga por sus compras al exterior, alcanzaron niveles históricos en el segundo trimestre de 2025, tras crecer 16,2%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este resultado se explica por dos factores. Los precios de las exportaciones peruanas subieron 11,1%, en el que destacaron el oro (+40,8%), el cobre (+14,4%), el zinc (+10,8%) y el café, cuyo precio se disparó en más de 100%.

En contraste, los precios de las importaciones cayeron 4,3%, debido a la disminución del petróleo y sus derivados (-21,5%) así como a menores precios de insumos industriales como hierro y acero (-10,7%), plásticos (-5,5%) y textiles (-5,7%).

En otras palabras, el país está vendiendo más caro y comprando más barato, lo que beneficia a la balanza comercial y genera un respiro para la economía peruana.

Según el BCRP, existe una mejora de los términos de intercambio si es que aumentan los precios de los bienes que exportamos, lo que permite una mayor ganancia de las empresas que los venden y, por tanto, una mayor recaudación de impuestos del Estado para financiar más proyectos.

Sin embargo, ello no ocurre. Según apuntó Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la agencia calificadora de riesgo Moody’s, con los términos de intercambio actuales, la economía peruana debería crecer en torno al 5%. "Lamentablemente las condiciones domésticas, sobre todo la volatilidad política, limitan ese impulso, afirmó.

¿Por qué subieron nuestras exportaciones?

Entre el segundo trimestre de 2024 y 2025, el aumento de los precios de exportación se debió a varios factores como el fortalecimiento de la demanda de activos refugio, en especial el oro, ante la depreciación del dólar, la cautela de la Reserva Federal de Estados Unidos, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre sobre el rumbo de la política arancelaria tras la tregua vigente.

Otro de los factores son la reducción de aranceles entre Estados Unidos y China, que mejoró las perspectivas de demanda y redujo parcialmente la incertidumbre comercial.Además, los concentrados de cobre y zinc ganaron valor porque contienen oro y plata, cuyos precios también subieron. El café se disparó debido a problemas de oferta en países productores por fenómenos climáticos

¿Y por qué bajaron nuestras importaciones? El petróleo se abarató por el aumento de producción de la OPEP+. Hubo temores de recesión en Estados Unidos y China, lo que redujo la demanda global. También bajaron los precios de varios insumos industriales que importamos desde China.

Durante las últimas dos décadas, el Perú se benefició de una notable mejora en sus términos de intercambio. En 2021 alcanzó el nivel récord de 115,8. En ese espacio de tiempo casi se duplicaron porque aumentó el valor nuestros productos exportados y aparecieron nuevos con mayor valor agregado, lo que permitió mejorar la economía y reducir la pobreza.

