Exportaciones de Perú 2025: récord histórico de US$84.327 millones
Sectores como agro no tradicional, pesca y químicos mostrarán proyecciones positivas. Perú se posiciona como proveedor confiable en el mercado internacional, con oportunidades en nearshoring.
Las exportaciones peruanas alcanzarán un récord histórico de US$84.327 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 13,25% respecto al año anterior, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Minería: pilar de las exportaciones peruanas
El sector minero se consolida como el más importante de las exportaciones nacionales, con un crecimiento estimado de 15.89%. Este impulso se explica por la alta demanda global de:
- Cobre: crecimiento proyectado de 13%.
- Oro: aumento de 27%.
- Plata: incremento de 37%.
“La minería continúa siendo clave en la economía peruana, especialmente en el contexto de la transición energética y la demanda de metales como activos de refugio”, señaló Carlos Posada Ugaz, director ejecutivo de Idexcam.
Otros sectores con fuerte proyección
Además de la minería, otros sectores destacan por su crecimiento en exportaciones:
- Agro no tradicional: 8,62%, con cacao, paltas, uvas, arándanos y hortalizas como alcachofas y espárragos.
- Agro tradicional: café con crecimiento de 32,60%.
- Pesca: 20%.
- Químicos: 7,47%.
- Textil y confecciones: 4,82%.
Oportunidades globales para las exportaciones peruanas
Según Posada Ugaz, las exportaciones peruanas pueden aprovechar varias oportunidades internacionales:
- Acceso preferencial a aranceles en Estados Unidos.
- Tendencia hacia el nearshoring, que posiciona a Perú como proveedor confiable en Norteamérica y Europa.
- Mayor demanda de metales estratégicos, incluyendo cobre, plata y derivados químicos.
“El reto está en capitalizar estas oportunidades y enfrentar con éxito los riesgos externos e internos”, indicó Posada.