Cansados de las leyes del Congreso que recortan derechos, cientos de afiliados a las AFP, organizaciones de jubilados y ciudadanos en general salieron a las calles a movilizarse contra la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular en el 2024 y reglamentada por el Poder Ejecutivo hace pocos días.

Bajo consignas como “abajo la estafa de las AFP”, “no a la farsa de la reforma” y “mi plata, tu plata, nosotros decidimos”, los manifestantes hicieron sentir su voz de protesta en los alrededores del Cercado de Lima, así como en las plazas centrales de Trujillo, Piura y Puno. Ellos están convencidos que la Ley de Modernización Previsional debe derogarse.

"Esperamos que los congresistas sean conscientes y no sigan jugando con el dinero y la pensión de los peruanos. Eliminen y reestructuren esta ley para realmente beneficiar a los ciudadanos, porque, así como está, pone en riesgo nuestra plata, sin importar si eres independiente o ya estás afiliado”, dijo una joven a este medio.

Buscan derogar la reforma de pensiones

Precisamente, en el Congreso existen tres iniciativas para derogar la reforma previsional. La primera de ellas fue presentada por la parlamentaria Sigrid Bazán en octubre del año pasado y busca crear un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones para reemplazar al actual. Recientemente, Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista y Américo Gonza, de Perú Libre, se sumaron al objetivo de eliminar los alcances de la norma en controversia.

A diferencia de los demás proyectos de ley, el texto Gonza propone autorizar la devolución de los fondos de capitalización individual a los afiliados a las AFP en un plazo máximo de seis meses, según lo estipule la SBS. Dicha entidad deberá fijar el procedimiento operativo para el desembolso respectivo, en un periodo de 90 días.

"El sistema previsional peruano, reforzado por la Ley N° 32123 y su reglamento, presenta tres problemas centrales: 1. Inseguridad para los afiliados, quienes ven cómo sus ahorros pierden valor y no tienen garantizada una pensión digna. 2. Rentabilidad asegurada para las AFP, que obtienen ganancias y comisiones millonarias independientemente de los resultados de los fondos. 3. Restricciones legales regresivas, que eliminan derechos previamente conquistados (retiros extraordinarios, libertad de elección) y consolidan un esquema obligatorio, coercitivo y excluyente", se lee en su exposición de motivos.

Retiro AFP debe ser priorizado

Además de la oposición a la Ley N° 32123 y su reglamento, desde la Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP (ANAEA - AFP) se pronunciaron a favor de que el Poder Legislativo apruebe un octavo retiro de las AFP. Esta organización considera que los “trabajadores merecen el derecho de acceder a sus fondos, como ha ocurrido con los siete desembolsos anteriores”.

No obstante, la propuesta legislativa parece no avanzar en la Comisión de Economía que preside Víctor Flores. El parlamentario fujimorista se ha limitado a crear tres subgrupos de trabajo y un Consejo Consultivo conformado por especialistas afines a su línea de conducción. Mientras tanto, un grupo de congresistas viene recogiendo firmas para presentar una moción multipartidaria que eleve el pedido de priorizar la elaboración del predictamen.

"Le solicitamos que consulte al pleno de la comisión la preferencia en el debate del predictamen que autoriza el retiro voluntario y excepcional de hasta 4 UIT de los fondos de AFP, respecto de los más de 15 proyectos de ley presentados hasta la fecha y que se encuentran en estudio desde el 5 de junio del 2024, para cuyo efecto también consulte que se declare en sesión permanente para debatir y aprobar el predictamen que se presente", se lee en la carta publicada por el parlamentario Guido Bellido.