Marcha por el retiro de AFP EN VIVO: protesta exige nueva liberación de fondos y rechazo de reforma de pensiones
Ciudadanos se movilizan este sábado desde la Plaza San Martín para manifestar su rechazo en contra de la reforma de pensiones de la AFP.
Este sábado 13 de septiembre, ciudadanos se movilizan desde la Plaza San Martín en contra de la reforma de pensiones de la AFP y exigiendo la liberación de sus fondos. Entre otras demandas, señalan también marchar en contra de la delincuencia y extorsión.
La movilización se concentra en Plaza San Martín del Centro de Lima y en otros diversos puntos de la capital y algunos lugares en el interior del país desde las 9 de la mañana.