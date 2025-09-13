Marcha por el retiro de AFP EN VIVO: protesta exige nueva liberación de fondos y rechazo de reforma de pensiones

Ciudadanos se movilizan en contra de las AFP. Foto: composición LR

Este sábado 13 de septiembre, ciudadanos se movilizan desde la Plaza San Martín en contra de la reforma de pensiones de la AFP y exigiendo la liberación de sus fondos. Entre otras demandas, señalan también marchar en contra de la delincuencia y extorsión.

La movilización se concentra en Plaza San Martín del Centro de Lima y en otros diversos puntos de la capital y algunos lugares en el interior del país desde las 9 de la mañana.