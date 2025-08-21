HOYSuscripcion LR Focus

Economía

MEF presenta propuestas normativas para agilizar cartera de inversiones por más de US$90.000 millones

El ministro de Economía dijo que las iniciativas legislativas buscan simplificar trámites y acelerar la ejecución de proyectos públicos y privados.

MEF destacó cartera de transporte superior a US$49.000 millones.
MEF destacó cartera de transporte superior a US$49.000 millones.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, presentó dos propuestas normativas orientadas a agilizar la ejecución de proyectos públicos y privados.

Durante la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon), el titular del MEF expuso la cartera de inversiones priorizadas, que supera los US$90.000 millones a fin de impulsar el desarrollo económico en los próximos años.

La primera iniciativa plantea un régimen especial para agilizar la tramitación de autorizaciones ambientales, culturales y municipales mediante aprobación automática y silencio administrativo positivo, acompañado de mecanismos de fiscalización posterior.

La segunda corresponde al proyecto de ley para la Liberación de Áreas en Bloque, que permitirá acelerar los procesos de adquisición y expropiación de terrenos a través de procedimientos masivos con plazos fijos e incentivos económicos para los propietarios que entreguen sus predios voluntariamente.

"Queremos proteger el ambiente y el patrimonio cultural, pero sin que ello se convierta en un obstáculo para el desarrollo. No podemos seguir permitiendo que los proyectos esperen años por trámites. Estamos dando pasos firmes para que la permisología no sea un freno al crecimiento del país", señaló el titular del MEF.

Durante su intervención, el ministro resaltó el crecimiento económico de 3,3% en el primer semestre del año y una proyección de entre 3,1 % y 3,5% al cierre de 2025, por encima del promedio regional. Sin embargo, tal como lo advierte la agencia calificadora de riesgo Moody's, en un contexto tan favorable de los términos de intercambio que el Perú vive en más de 70 años, la economía debería crecer en torno al 5%.

Por otro lado, el MEF destacó que las exportaciones alcanzaron un récord de US$40.000 millones en el primer semestre, con la proyección de superar los US$80.000 millones al cierre del año.

Recordó que en los últimos años se alcanzaron récords en adjudicaciones de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), tendencia que continuará entre 2025 y 2026, con cerca de US$17.000 millones en proyectos APP por adjudicar.

El ministro dijo que los proyectos emblemáticos incluidos en la cartera marcarán un punto de inflexión en la infraestructura nacional, entre ellos la segunda etapa del megapuerto de Chancay, que consolidará al Perú como hub logístico en el Pacífico y la ejecución de 25 proyectos de irrigación por más de US$24.000 millones, que ampliarán en un millón de hectáreas la frontera agrícola y posicionarán al país como proveedor estratégico de alimentos.

También figura una cartera de transporte superior a US$49.000 millones, que incluye megaproyectos como las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y el Ferrocarril Chancay–Pucallpa, que integrará la costa con la Amazonía.

"Estas obras no solo modernizarán nuestra infraestructura, sino que también generarán empleo formal, fortalecerán cadenas de valor y elevarán la productividad nacional. La infraestructura es el camino para romper la trampa del ingreso medio y dar el salto hacia un crecimiento sostenido con inclusión", recalcó Pérez Reyes .

