Economía

MTC anuncia bonos de hasta USD 25.000 por chatarreo vehicular en 2025: consulta requisitos y cómo acceder al beneficio

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece a los transportistas beneficios del Programa de Chatarreo Vehicular. Los bonos por renovación llegan hasta USD 25.000 para buses

MTC publicó los requisitos para acceder al bono de Programa de Chatarreo Vehicular que puede llegar hasta los USD 25.000.
MTC publicó los requisitos para acceder al bono de Programa de Chatarreo Vehicular que puede llegar hasta los USD 25.000.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que los transportistas interesados en acceder a los beneficios del Programa de Chatarreo Vehicular ya pueden consultar el documento oficial de preguntas y respuestas publicado en la web institucional AQUÍ.

Según la Resolución Directoral N.° 003-2025-MTC/18, los bonos por renovación alcanzan hasta USD 25.000 en el caso de buses (categoría M3) y hasta USD 5.000 para taxis (categoría M1). Estos incentivos podrán usarse únicamente para adquirir unidades nuevas a gas natural vehicular (GNV), híbridas o eléctricas, con el fin de promover un transporte más seguro, sostenible y menos contaminante.

PUEDES VER: ¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Cuáles son los requisitos para beneficiarme del Programa de Chatarreo Vehicular?

La autorización para los PCH se otorga en base al Expediente que los respalda y que es aprobado por las autoridades competentes en materia de transporte. Cada Expediente fijará los requisitos específicos para acceder al programa, los cuales serán determinados por la misma entidad que concedió la habilitación para prestar el servicio transporte.

  • Uno de los requisitos es que el solicitante demuestre ser propietario de un vehículo autorizado para brindar el servicio de transporte público.
  • La unidad debe encontrarse en condiciones mínimas de funcionamiento, lo que implica aprobar la revisión técnica y desplazarse por sus propios medios.
  • En la modalidad renovación, el bono será utilizado para la compra de un vehículo nuevo que garantice mayor eficiencia y menor impacto ambiental.

PUEDES VER: Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

¿Qué entidades aprobarán los programas de chatarreo?

El MTC explicó que la aprobación de los programas de chatarreo recaerá en la Autoridad Transporte Urbano (ATU) en Lima y Callao, y en las municipalidades en provincias, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, detalló que los transportistas con autorizaciones vigentes, incluso si están por vencer, podrán acceder al beneficio, siempre que cumplan los requisitos.

