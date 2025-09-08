Nuevas noticias del Bono de Guerra de hoy, 8 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento en el Sistema Patria
El Bono de Guerra en Venezuela es un beneficio esencial que proporciona importantes montos a quienes están en el Sistema Patria. Este subsidio llega mensualmente a las familias que cumplen con los requisitos establecidos.
- ¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos
- Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria
El bono de Guerra en Venezuela es uno de los beneficios más importantes en el país; ya que, es uno de los beneficios que entrega grandes montos de bolívares con un salario indexado y cestaticker. Cada mes, este beneficio económico llega a los hogares de los venezolanos que cumplen con los requisitos y se encuentren activamente integrados en el Sistema Patria.
El Gobierno de Venezuela otorga diversos subsidios económicos cada mes del año. En septiembre, los pagos continúan con el Bono Único Familiar y los bonos de Escolaridad.
PUEDES VER: ¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos
Montos confirmados y fechas de pago del Bono de Guerra
Según fuentes especializadas, el Bono de Guerra Económica de septiembre cuenta con montos actualizados por mecanismo de indexación:
- Trabajadores públicos activos: recibirán el bono equivalente a 120 USD indexados.
- Jubilados: recibirán 112 USD indexados.
- Pensionados del IVSS / beneficiarios de Amor Mayor: recibirán 50 USD indexados.
El cronograma estimado de pagos es el siguiente:
- Trabajadores activos y jubilados: pagos a partir del 15 de septiembre (incluye Cestaticket para activos).
- Pensionados (IVSS / Amor Mayor): pagos a partir del 22 de septiembre.
¿Qué hay de nuevo hoy con el Bono de Guerra, 8 de septiembre?
- Hoy no se están licitando pagos del Bono de Guerra; estos todavía no comienzan en el mes.
- Se mantiene el calendario previsto: primeros desembolsos comenzarán a mediados de mes.
- Los montos han sido confirmados como dólares indexados, lo que típicamente ayuda a preservar el poder adquisitivo frente a la depreciación del bolívar.