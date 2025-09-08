HOYSuscripcion LR Focus

Nuevas noticias del Bono de Guerra de hoy, 8 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento en el Sistema Patria

El Bono de Guerra en Venezuela es un beneficio esencial que proporciona importantes montos a quienes están en el Sistema Patria. Este subsidio llega mensualmente a las familias que cumplen con los requisitos establecidos.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados.
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. | Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El bono de Guerra en Venezuela es uno de los beneficios más importantes en el país; ya que, es uno de los beneficios que entrega grandes montos de bolívares con un salario indexado y cestaticker. Cada mes, este beneficio económico llega a los hogares de los venezolanos que cumplen con los requisitos y se encuentren activamente integrados en el Sistema Patria.

El Gobierno de Venezuela otorga diversos subsidios económicos cada mes del año. En septiembre, los pagos continúan con el Bono Único Familiar y los bonos de Escolaridad.

Montos confirmados y fechas de pago del Bono de Guerra

Según fuentes especializadas, el Bono de Guerra Económica de septiembre cuenta con montos actualizados por mecanismo de indexación:

  • Trabajadores públicos activos: recibirán el bono equivalente a 120 USD indexados.
  • Jubilados: recibirán 112 USD indexados.
  • Pensionados del IVSS / beneficiarios de Amor Mayor: recibirán 50 USD indexados.

El cronograma estimado de pagos es el siguiente:

  • Trabajadores activos y jubilados: pagos a partir del 15 de septiembre (incluye Cestaticket para activos).
  • Pensionados (IVSS / Amor Mayor): pagos a partir del 22 de septiembre.

¿Qué hay de nuevo hoy con el Bono de Guerra, 8 de septiembre?

  • Hoy no se están licitando pagos del Bono de Guerra; estos todavía no comienzan en el mes.
  • Se mantiene el calendario previsto: primeros desembolsos comenzarán a mediados de mes.
  • Los montos han sido confirmados como dólares indexados, lo que típicamente ayuda a preservar el poder adquisitivo frente a la depreciación del bolívar.
