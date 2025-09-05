HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Estás en la lista? Son miles los adultos mayores que esperan acceder al cobro del pago del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) para este mes de septiembre y solo con tu DNI.

Conoce si te encuentras en la lista de beneficiarios del Fonavi este mes de septiembre.
Conoce si te encuentras en la lista de beneficiarios del Fonavi este mes de septiembre. | Foto: composición LR/Agencia Andina

Durante la última década en Perú se han conformado grupos de reintegro y se publicaron listas oficiales que habilitan a los exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a cobrar los aportes que entregaron por años. Muchos adultos mayores, al igual que los herederos de beneficiarios fallecidos, accedieron a este apoyo económico mediante el Banco de la Nación.

Por ello, si quieres saber si estás en la lista de beneficiarios del Fonavi 2025 en este mes de septiembre, solo necesitas tu DNI. A continuación, te dejamos el paso a paso que debes seguir para realizar la consulta.

PUEDES VER: Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

¿Cómo consultar si estoy en la lista de Fonavi 2025 solo con mi DNI?

Para saber si formas parte del padrón nacional de Fonavistas, este mes de septiembre, solo debes de ingresar al portal web, al portal oficial habilitado por la comisión administradora. Cabe mencionar que este proceso en totalmente gratuito.

  1. Ingresa a la página web de la Secretaría Técnica Fonavi.
  2. Selecciona el tipo de documento que vas a ingresar. En este caso DNI y coloca el número.
  3. Completa el código captcha y selecciona el botón 'ENVIAR'.
  4. En caso tu nombre figura dentro de la lista, puedes acudir al Banco de la Nación para cobrar el beneficio.

PUEDES VER: Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

¿Qué es el Fonavi?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se fundó en 1979 con el propósito de reunir los aportes de trabajadores y empleados. Este dinero era destinado para financiar proyectos de viviendas e infraestructuras a personas con bajos recursos en el Perú. Tras la eliminación en 1998, los contribuyentes exigieron la devolución del pago, logrando así, en 2010, la aprobación de la ley que les otorgaba el derecho de recuperarlo.

