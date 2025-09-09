HOYSuscripcion LR Focus

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Los trabajadores del sector público recibirán un aumento de sueldo a partir de 2026, con incrementos de hasta S/100, conforme a varios regímenes laborales. Además, se les dará desde enero un bono único.

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único a partir del año 2026.
| Foto: Composición LR/IA.

Los trabajadores del sector público podrán tener aumento de sueldo a partir del año 2026 y también el pago de un bono único en beneficio de ciertos regímenes. La medida ha sido ya incluida en el presupuesto público correspondiente al próximo año y fue trabajo arduo entre las centrales sindicales y representantes del Poder Ejecutivo.

En esa línea, el pago del bono se fija en 100 soles y será depositado en las cuentas de los trabajadores que estén en los siguientes regímenes: Decreto Legislativo N.º 276, N.º 728, N.º 1057, ley de servicio civil (Ley N.º 30057), carrera especial pública penitenciaria (Ley N.º 29709) y servicio diplomático (Ley N.º 28091), de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Trabajadores públicos tendrán bono de S/100 a partir del año 2026: deben cumplir estos requisitos

Según las directrices para el pago del bono único de 100 soles, los trabajadores públicos beneficiarios deberán encontrarse registrados en Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025.

Para el caso de los gobiernos locales (municipalidades), los trabajadores públicos deben estar inscritos en el registro provisional del Aplicativo (AIRHSP) hasta el 30 de junio de 2025 y/o en la Planilla Electrónica (PDT y PLAME) que es administrada por el Ministerio de Trabajo. Además, deberán tener vínculo laboral a la fecha en el que se pagará el bono.

Aumento de sueldo para trabajadores del sector público en Perú

Los trabajadores del sector público también tendrán aumento de sueldo a partir del año 2026 y serán equivalentes a S/50 y S/100, dependiendo de cada régimen. Asimismo, se establece ciertas condiciones para recibirlo, el trabajador no deberá tener un sueldo mayor a S/15.600 y el aumento será de naturaleza remunerativa de carácter pensionable.

Los beneficiarios del aumento de sueldo serán:

  • Decreto Legislativo N.º 276 para las entidades de los gobiernos locales.: podrán tener aumento de S/100.
  • Decretos Legislativos N.º 1057 (CAS) y N.º 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria: tendrá aumento de S/100.
  • Decreto Legislativo N.º 728 de los gobiernos locales: accederán al aumento de S/53.
  • Decretos Legislativos N.º 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales y N.º 300057: recibirán aumento de S/53.
