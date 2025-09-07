HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Economía

Empresas locales sobreviven ante Temu y Amazon: 4 de cada 10 compras online en Perú terminan en "carritos abandonados", ¿por qué?

Pese a que el ecommerce peruano crece, las empresas enfrentan bajas tasas de conversión, carritos abandonados y falta de confianza del consumidor. Comercios pueden perder hasta S/300.000 al mes por no optimizar su estrategia de venta, según MediaLab.

El comercio electrónico representa apenas 5% de las transacciones en el país.
El comercio electrónico representa apenas 5% de las transacciones en el país.

El comercio electrónico en el Perú ha crecido de forma sostenida en los últimos años, alcanzando ventas por más de US$15.000 millones, al cierre del 2024. Sin embargo, la madurez digital de las empresas todavía es baja y eso se traduce en resultados poco competitivos frente a la región.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“En el país apenas el 5% de las transacciones se realizan por canales digitales, mientras que en otros países de Latinoamérica la cifra supera el 9%. Son como 332.000 comercios, es decir casi el 50% de la población compra online”, explica a La República José Carlos Barrenechea, gerente general de MediaLab, agencia de comercio electrónico y marketing digital.

PUEDES VER: Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero disponible de inmediato

lr.pe

El principal dolor de cabeza para los comercios digitales es el abandono de carritos de compra. Se estima que cuatro de cada 10 usuarios (40%) desisten de pagar en la última etapa del proceso, apunta.

"Son por problemas de usabilidad, delivery oculto y métodos de pago limitados. El usuario espera tener varias opciones y una experiencia sencilla, de lo contrario abandona (la compra). Y esa es una pérdida directa para el comercio", señala Barrenechea.

PUEDES VER: Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

lr.pe

“Al usuario le gusta tener múltiples formas de pago y envío, y una experiencia intuitiva en la página web", agrega.

Empresas dejan escapar S/300.000 por compras que no se concretan

MediaLab calcula que un ecommerce peruano con 100.000 visitas mensuales puede dejar de facturar hasta S/300.000 por no optimizar su conversión. En términos simples, la conversión es el paso que da un visitante de una tienda virtual cuando decide concretar una compra. "Cuando hablamos de miles de comercios en el país, la pérdida acumulada es súper grande. Hay una gran brecha por cerrar”, advierte el ejecutivo

La tasa de conversión promedio en Perú apenas alcanza el 0,5%, mientras que en países vecinos como Colombia (1,2%), México (1,4%), Chile (1,6%) o Brasil (1,8%) los resultados son mucho más auspiciosos.

"En el Perú, uno de cada cinco comercios logra superar ese umbral (0,5%). El problema es que las empresas no tienen una estrategia integral que conecte logística, marketing, servicio al cliente y tecnología", sostiene Barrenechea

PUEDES VER: Reforma de pensiones en el Perú: ¿Cómo funcionará la nueva comisión por productividad que cobrarán las AFP y futuros gestores?

lr.pe

Temu y Amazon: ¿Qué los hace distinto?

El reto es aún mayor porque los comercios locales compiten con gigantes internacionales como Amazon, Shein o Temu. Estas plataformas han logrado imponerse gracias a la confianza que transmiten.

El gerente de MediaLab advierte que gigantes de marketplaces como Amazon, Shein o Temu han logrado ganar terreno porque ofrecen claridad en sus políticas de entrega, devolución y reembolso. “El Perú tiene que trabajar en la confianza online. Hoy el consumidor peruano aún no la percibe en muchas marcas locales, y eso juega en contra”, comenta

“Un Amazon, por ejemplo, te permite cancelar una compra sin problemas, con políticas claras de devolución y reembolso. Esa claridad no están del todo claras en el consumidor (en comercios peruanos) y ahí se marca la diferencia”, apunta Barrenechea

Según el ejecutivo, la amenaza es transversal casi todas las categorías, especialmente en compras menores a US$200, que ingresan al país sin impuestos.

Otro punto débil es el escaso uso de analítica y estrategias de fidelización. “Muchas marcas son ‘pautas dependientes’, es decir, creen que siempre deben invertir en publicidad para vender. Pero hay medios más baratos como email o WhatsApp, que ayudan a retener clientes que ya compraron antes”, explica Barrenechea

La oferta logística es todavía limitada toda vez que la mayoría de comercios solo promete entregas entre tres y cinco días, cuando el usuario demanda envíos en 24 o 48 horas. Además, más del 80% de las compras online se realizan desde celulares.

A ello se suma la necesidad de innovación. “La inteligencia artificial ya permite a las empresas identificar qué mix de productos lanzar según la rentabilidad histórica. Esto ayuda a mejorar márgenes y anticiparse a la demanda, pero aún son pocas las marcas que lo adoptan en el Perú”, comenta

Hoy en día la inteligencia artificial nos permite identificar qué mix de productos debemos lanzar para lograr más ventas en base a la rentabilidad histórica.

El gerente de MediaLab considera que el desarrollo del ecommerce no depende solo de las empresas. “El Estado debe mejorar la infraestructura logística y digital, que está bien rezagada. La parte de billeteras digitales debemos tener una clara oferta de los comercios", indicó.

-MediaLab ha sido reconocida como la Mejor Agencia en los eCommerce Awards Perú 2025, premio otorgado por el eCommerce Institute y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Notas relacionadas
Mercado Libre anuncia su primer centro de almacenamiento y distribución en Perú: entregas en menos de 24 horas para estas regiones

Mercado Libre anuncia su primer centro de almacenamiento y distribución en Perú: entregas en menos de 24 horas para estas regiones

LEER MÁS
Temu y Mercado Libre se disputan el reinado del eCommerce en Sudamérica, mientras Amazon se afianza en México

Temu y Mercado Libre se disputan el reinado del eCommerce en Sudamérica, mientras Amazon se afianza en México

LEER MÁS
¿Cuándo será el próximo Cyber WOW 2025? Eventos que ofrecen descuentos y promociones para los consumidores peruanos

¿Cuándo será el próximo Cyber WOW 2025? Eventos que ofrecen descuentos y promociones para los consumidores peruanos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

LEER MÁS
Perú arriesga inversiones pese a que Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035

Perú arriesga inversiones pese a que Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: MEF anuncia que observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: MEF anuncia que observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Economía

Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ministerio de Justicia sanciona a Alfin Banco con S/669.000 por uso indebido de datos personales

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota