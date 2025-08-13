Mercado Libre, una empresa multinacional de comercio electrónico, anunció la apertura de su primer centro de almacenamiento y distribución en Perú, ubicado en Lurín. El centro, con una extensión de 3.000 metros cuadrados, estará preparado para almacenar un aproximado de 90.000 unidades de productos, especialmente en las categorías de tecnología, moda y belleza.

Con esta nueva planta, la empresa busca acelerar los envíos de productos en hasta 24 horas para las regiones de Arequipa, Trujillo y Cusco, e incluso el mismo día para Lima, Callao y sus alrededores. Según Mercado Libre, la empresa se encargará del embalaje y de la coordinación con las compañías responsables de la distribución hasta los clientes, de acuerdo con Forbes.

Compras online mediante Mercado Libre han aumentado en Perú

Según Forbes, la revista especializada en negocios y finanzas, Mercado Libre recibe más de 10 millones de visitas mensuales y ha experimentado un rápido crecimiento en Perú. Actualmente, el 90% de los paquetes se entregan con envío gratuito, el 65% de los productos disponibles en la plataforma se entregan el mismo día en Lima, y el 50% de los pedidos enviados a otras provincias llegan a menos de 48 horas.

De acuerdo a Pedro White, country manager de la empresa en Perú, "Mercado Libre, está apostando por Perú por el enorme crecimiento de las ventas online. Estamos muy orgullosos de este paso, ya que nos permitirá ofrecer envíos más rápidos y desarrollar una oferta de productos que hasta hoy no teníamos en el sitio, en categorías como tecnología, moda, belleza, entre otros".

Mercado Libre crece en 34% en 2025

Mercado Libre informó ingresos que logró ingresos netos por US$ 6,800 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 34%. Este crecimiento fue impulsado por sus unidades de comercio electrónico y servicios financieros, con un rendimiento sobresaliente en Brasil, Argentina y México.