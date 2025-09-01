Jóvenes peruanos podrán acceder a créditos de consumo sin seguro de desgravamen obligatorio desde septiembre

El seguro de desgravamen es un producto que cubre la deuda de una persona si fallece mientras tiene un crédito vigente. Foto: difusión

El seguro de desgravamen es un producto que cubre la deuda de una persona si fallece mientras tiene un crédito vigente. Foto: difusión

Desde este 1 de septiembre de 2025 entró en vigencia la Resolución SBS N.° 00890-2025, que transforma el sistema financiero peruano: los créditos de consumo —como préstamos personales, vehiculares, MYPE y tarjetas de crédito— ya no están obligados a incluir el seguro de desgravamen. La única excepción seguirá siendo el crédito hipotecario.

El cambio beneficia especialmente a los jóvenes peruanos, que suelen acceder a créditos de bajo monto o de corto plazo, donde el costo del seguro representaba un porcentaje alto de la cuota mensual. Además, quienes ya cuentan con un seguro de vida podrán endosarlo sin comisiones adicionales, lo que amplía las alternativas para este segmento.

El impacto económico no es menor: este seguro movió S/1.494 millones hasta julio de este año y se espera que cierre 2025 con S/ 2.559 millones. La nueva ley, según informaron a La República, obliga a las aseguradoras a innovar con productos más transparentes, flexibles y competitivos para retener clientes.

“El mercado pasará de un modelo con más del 90% de créditos de consumo con desgravamen obligatorio a uno donde la calidad, el precio y la flexibilidad serán determinantes”, señaló Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security.

¿Qué es el seguro de desgravamen y por qué importa?

El seguro de desgravamen es un producto que cubre la deuda de una persona si fallece mientras tiene un crédito vigente. Antes, era obligatorio en casi todos los préstamos. Desde hoy, ya no lo es para créditos de consumo: ahora cada cliente decide si lo contrata o no.

Si lo contratas: tus familiares no heredarán la deuda en caso de fallecimiento.

tus familiares no heredarán la deuda en caso de fallecimiento. Si no lo contratas: te ahorras el costo de la prima, pero el riesgo es que tus familiares sí tengan que asumir la deuda pendiente.

En resumen, es como un “colchón financiero” que antes te imponían, pero que desde ahora puedes elegir.

Beneficios para los jóvenes consumidores

La norma introduce tres mejoras clave:

Elección real: ahora el cliente decide si contrata o no el seguro de desgravamen.

ahora el cliente decide si contrata o no el seguro de desgravamen. Menor costo: quienes opten por no adquirirlo evitarán pagar la prima; mientras que quienes sí lo contraten accederán a una prima ajustada y más transparente.

quienes opten por no adquirirlo evitarán pagar la prima; mientras que quienes sí lo contraten accederán a una prima ajustada y más transparente. Protección reforzada: se eliminan cobros abusivos, se permiten endosos sin costo y se fijan plazos máximos de respuesta de hasta 20 días.

Sin embargo, los expertos advierten que prescindir del seguro implica un riesgo: en caso de fallecimiento, la deuda recae en los familiares del titular. Por ello, la decisión debe analizarse cuidadosamente, especialmente entre los jóvenes que acceden a sus primeros créditos.

Más competencia en el sistema financiero

Con esta reforma, las entidades financieras deberán informar al usuario, antes de firmar el contrato, sobre la alternativa con y sin seguro. También estarán obligadas a publicar en sus páginas web el costo de la prima y cualquier cargo de intermediación.

Los créditos de consumo que se contraten desde septiembre ya aplican este esquema, mientras que los usuarios con créditos vigentes podrán migrar a la modalidad sin seguro tras un periodo de adecuación de 180 días.

La reforma no solo abre un mercado más competitivo para las aseguradoras, sino que también empodera a los jóvenes peruanos, que ahora tienen mayor control sobre sus finanzas personales y la forma en que financian sus proyectos.