Gobierno del Perú proyecta crecimiento de 3,5% en 2025 y reducción del déficit fiscal a 2,2%

El gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, documento que establece las proyecciones oficiales para la economía peruana y constituye la base técnica para la formulación del presupuesto público del año fiscal 2026. La aprobación se dio el 27 de agosto de 2025, con la opinión previa del Consejo Fiscal.

Contexto internacional

Desde un inicio advierte que el mundo atraviesa un periodo de crecimiento más débil que en décadas previas. En 2025, la economía global crecería 2,8%, ritmo menor al promedio histórico de 3,7% (2000-2019). Las economías avanzadas crecerán solo 1,3%, golpeadas por la desaceleración de Estados Unidos (1,5%) en medio de una guerra comercial arancelaria que afecta gasto privado y exportaciones. La zona euro alcanzaría apenas 0,9%, mientras que China, aunque mantiene un desempeño superior, crecería 4,3%, presionada por su crisis inmobiliaria y la deflación.

En América Latina y el Caribe, el PBI avanzaría 2,2% en 2025, con dinámicas heterogéneas: recuperación en Argentina, Colombia y Perú, frente a debilidad en Chile, Brasil y México. Para el periodo 2026-2029, el crecimiento global convergería a 3%, sostenido por la reducción de la inflación internacional, menores tasas de interés y la disipación de tensiones geopolíticas.

Los términos de intercambio para el Perú crecerían 12,4% en 2025, gracias al repunte del oro y del cobre, aunque se prevé que se estabilicen a una tasa promedio de 1,5% en 2026-2029.

Economía peruana en recuperación sostenida

En el plano local, el MMM estima que el PBI crecerá 3,5% en 2025 y 3,2% en 2026, niveles consistentes con el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM).

El motor principal será la inversión privada, con un alza de 4,5% en 2025 (más de US$58.000 millones), impulsada tanto por proyectos mineros como por infraestructura urbana (Línea 2 del Metro, nuevas Asociaciones Público-Privadas y obras de irrigación). Esto generará empleo e ingresos, que a su vez fortalecerán el consumo privado.

Si bien hay una discusión sobre si se va a alcanzar o no, puesto que otros expertos lo ajustan hasta en 3%, las décimas de crecimiento marginal positivo no cambia el panorama general de la economía peruana.

“Perú no se encuentra en una situación de crecimiento moderado, que está lejos de representar una bonanza”, subrayó el economista y vocero de Oxfam, Armando Mendoza, para La República. “Crecer alrededor del 3% es basicamente un año más para las estadísticas. Hay consenso de que es a partir de tasas del 5% o más que el crecimiento se traslada al bienestar de las personas con una mejora de sus ingresos, capacidad adquisitiva, mayor empleo, etc.”.

En ese sentido, recordó que siempre van a haber sectores económicos que por distintos factores, externos o externos, mostrarán un mejor desempeño, por ejemplo, altos precios internacionales o una cosecha excepcional por motivos climatológicos, pero no se trata de una expansión generalizada de la economía como la que se observaba hace 10 o 15 años.

Y es que si analizamos las tasas de crecimiento de los últimos años —dejando de lado 2020 y 2021, que fueron excepcionales— veremos que la economía peruana hace mucho tiempo que no despega.

“Continuamos en una suerte de piloto automático, o mejor dicho, de piloto zombi: se mueve, pero no despega”, puntualizó.

Entre 2027 y 2029, la economía crecería en promedio 3,2%, con protagonismo de la inversión minera (US$8,6 mil millones comprometidos), la agroexportación y la logística, incluyendo megaproyectos como el Puerto de Chancay (segunda etapa en 2027, con US$2,5 mil millones) y ferrocarriles estratégicos.

Finanzas públicas

El MMM insiste en la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal. El déficit fiscal, que fue 3,5% del PBI en 2024, bajará a 2,2% en 2025 y se reducirá gradualmente hasta 1,0% en 2028-2029, en línea con el retorno a las reglas macrofiscales.

“Ahí sí ya entramos en el reino de los buenos deseos y la realidad”, comentó tajante Mendoza. “Las metas del déficit fiscal tienen, en el fondo, bastante de cálculo político. Es un mensaje pensado para las agencias calificadoras y organismos como el FMI, pero ello no garantiza que se puedan sostener los compromisos en disciplina fiscal, considerando las enormes presiones sociales y políticas que enfrenta el presupuesto público”.

Mendoza recordó la discrepancia reciente entre el dato oficial de 2,2% anunciado por el Gobierno y la cifra de 2,8% que se manejó inicialmente en el último mensaje presidencial. “El 2,2% es clave porque responde a las observaciones del FMI, que venía advirtiendo sobre el rápido aumento del déficit en los últimos años. La pregunta es si realmente se podrá cumplir. Mi opinión es que es difícil que se cumpla”, señaló.

El economista fue enfático: “Controlar el déficit solo tiene dos caminos: reducir gasto o incrementar ingresos. No hay más. Y lo que se viene observando es una indisciplina fiscal generalizada, especialmente por parte del Congreso: reducen ingresos y aumentan gasto. Recordemos que estamos en un año preelectoral y se empieza a sentir una suerte de un sálvese quien pueda fiscal”.

Como ejemplo, mencionó la reciente aprobación de la segunda ley agraria, que “favorecera a los agroexportadores, pero significará alrededor de S/ 1.800 millones menos de recaudación anual”. A ello se suma, añadió, una ola de proyectos de ley en el Congreso que reducen impuestos o amplían beneficios sectoriales, debilitando los ingresos del Estado, mientras que al mismo tiempo se multiplican las presiones por más obras, para otorgar aumentos, bonos y mayores transferencias a los gobiernos subnacionales.

En cuanto al gasto, Mendoza explicó que los márgenes de ajuste son reducidos. “Mucho del gasto es rígido y difícilmente se podrán recortar planillas y otros gastos corrientes sin arriesgarse a un conflicto laboral o una crisis social. Lo que probablemente se termina sacrificando es el gasto de inversión. Por ejemplo, si este año ibas a construir diez puentes, ahora harás dos; si proyectabas un hospital, apenas avanzarás a la mitad. Ese freno ya se nota en los reclamos de alcaldes y en la disputa reciente entre la Autoridad Nacional de Infraestructura y el MEF por los recursos de inversión”.

Para el economista, alcanzar un déficit de 2,2% requeriría un Ejecutivo con gran capacidad de negociación política, algo que hoy no existe. “Estamos hablando de un ejecutivo extremadamente débil, que va de salida, que difícilmente podrá resistir la presión de regiones, alcaldes y del propio Congreso. Y aun si llegara a esa meta del deficit, no sería inocuo: se lograria a costa de una contracción del gasto público que afectará al PBI y a la dinámica económica en muchas localidades del país, donde el Estado es el principal motor de actividad”.

No obstante, el MMM subraya que el Perú mantiene fortalezas en su frente fiscal. La deuda pública bruta sería de 32,1% del PBI en 2025 y caería a 30,8% en 2029, manteniéndose entre las más bajas de la región. Además, más del 84% de la deuda está en tasa fija y con un plazo promedio de 12 años, lo que reduce riesgos de refinanciamiento.

Un dato adicional: el Perú registra uno de los riesgos país más bajos de América Latina —161 puntos básicos en 2025 frente a un promedio de 304 en economías emergentes—, lo que le permite acceder a financiamiento externo en condiciones favorables.

Reforma tributaria y presión fiscal

El MMM reconoce que la presión tributaria del Perú (14,1% del PBI en 2024) está muy por debajo de América Latina (29,4%) y la OCDE (39,3%). Por ello, el gobierno plantea medidas para ampliar la base tributaria, combatir la evasión y revisar beneficios tributarios.

Entre las recomendaciones, el documento subraya la necesidad de:

Revisar regímenes especiales para empresas pequeñas, que han generado atomización productiva.



para empresas pequeñas, que han generado atomización productiva. Aumentar la progresividad del Impuesto a la Renta de personas naturales.



del Impuesto a la Renta de personas naturales. Evitar distorsiones en el IGV , como tasas reducidas que afectan la neutralidad del sistema.



, como tasas reducidas que afectan la neutralidad del sistema. Fortalecer la fiscalización digital de la Sunat y aplicar estándares internacionales como el Plan BEPS de la OCDE para controlar la erosión de la base imponible.

Inversión pública y APP

El gobierno proyecta un fuerte impulso a la infraestructura a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos. Entre 2025 y 2026 se prevé adjudicar US$17.000 millones en APP, con una cartera priorizada de US$8.000 millones solo en 2025.

Además, se planean 25 proyectos de irrigación por más de US$24.000 millones y un portafolio minero de 67 proyectos valorizado en más de US$64.000 millones. El documento también enfatiza en 11 proyectos de transporte por más de US$19.000 millones, que incluyen líneas de metro en Lima, teleféricos en regiones y el ferrocarril Marcona-Andahuaylas.

Frente a estas proyecciones, el economista Armando Mendoza expresó su preocupación: “Estoy extremadamente inquieto por la rapidez, por no decir precipitación y poca transparencia con la que se está manejando este tema clave para el desarrollo nacional”.

El especialista recordó que las APP, en sí mismas, son un mecanismo de inversión que puede ser muy beneficioso, pero su aplicación en el Perú ha dejado serias dudas. “La idea de que las APP son inevitablemente un ‘ganar-ganar’ ha perdido mucho mérito debido a todos los fiascos sufridos en el pasado reciente con las APP. En teoría, son una forma de suplir la inversión pública cuando no hay recursos, pero no son gratis: el privado se cobra eventualmente con peajes u otros mecanismos. El problema es que en nuestro país las APP se han gestionado de manera muy irregular y, con frecuencia, vinculadas a casos de corrupción”, señaló.

Mendoza citó ejemplos emblemáticos: el aeropuerto de Chinchero, que aun no se concluye, y donde los operadores originales emprendieron millonarias demandas internacionales contra el Estado; la concesión de Rutas de Lima, cuyo operador Brookfield demandó recientemente al país ante el CIADI por US$2.700 millones; y la Línea Amarilla, también con conflictos judiciales en torno a los peajes.

“El caso más paradigmático de una APP corrompida fue la Carretera Interoceánica, firmada durante los gobiernos de Toledo y Lula. Se anunció originalmente en US$700 millones y terminó costando cerca de US$5.000 millones, con multiples adendas al acuerdo original que inflaron el presupuesto y derivaron en juicios y arbitrajes. Esa es la experiencia peruana con las APP”, recordó.

Para el economista, el principal problema radica en que el modelo de las APP se ha distorsionado: “Una APP debería implicar que el Estado y el privado comparten beneficios y riesgos de manera balanceada y transparente. En la práctica, en el Perú, la tendencia es que el agente privado acapara los beneficios y el Estado absorbe los costos y los riesgos. Ese es el patrón que hemos visto una y otra vez”.

Con ese antecedente, Mendoza advirtió sobre el “festival de APP” que se anuncia para los próximos años: “Me preocupa profundamente qué se está firmando y con qué condiciones. Ojalá no terminemos, en unos años, enfrentando una nueva ola de arbitrajes y escándalos multimillonarios. El propio Marco Macroeconómico reconoce que ya existe un alto riesgo contingente por las demandas derivadas de acuerdo de APP”.

Riesgos macrofiscales

El MMM dedica un capítulo completo a los riesgos que podrían afectar las finanzas públicas:

Escalada de la guerra comercial y conflictos en Medio Oriente.



y conflictos en Medio Oriente. Fenómenos climáticos extremos (El Niño y sequías).



Contingencias explícitas, como arbitrajes internacionales y compromisos en APP, que al 2024 representaban 3,01% del PBI en valor presente.

Aun así, el gobierno sostiene que la disciplina fiscal, sumada a reservas como el Fondo de Estabilización Fiscal (US$3.200 millones, 1% del PBI), permitirá afrontar choques adversos.

En suma, de acuerdo con Mendoza, este tipo de reportes deben leerse con doble filtro: si bien son documentos eminentemente técnicos, también tienen un componente político. Al comparar el Marco Macroeconómico Multianual de un año con informes previos, se observa que las cifras se mueven y se ajustan. A veces, esos cambios responden a variaciones reales en las condiciones económicas; pero en otros casos obedecen a una lectura que busca proyectar un escenario más optimista.